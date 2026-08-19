Guido Kaczka y un batacazo total: el impactante rating que logró con la final de Es mi Sueño

La final de Es Mi Sueño se realizó en vivo desde el Teatro Ópera y el número de audiencia dejó a todos totalmente sorprendidos.

El martes 18 de agosto se desarrolló la tan esperada final de Es Mi Sueño, el reality de canto por el que las autoridades de El Trece apostaron para hacer crecer el rating en las noches. A diferencia de las fases previas, el desenlace fue en vivo, logrando cautivar a los televidentes.

Guido Kaczka logró tener nuevamente un producto a la altura de las expectativas y eso quedó demostrado el martes por la noche en la gran final: "El Ópera está colmado, el premio mayor lo vota la gente, pero el jurado elegirá a tres de los cantantes para que participen en la nueva temporada del programa desde mañana", expresó el conductor en el inicio.

El programa final comenzó con un piso de audiencia de 6.8 puntos de rating y atrás del noticiero de Telefe con 7.7 puntos de audiencia. Con el correr de los minutos, el número fue en aumento y llegó a tocar los 10.7 de rating, un logro que El Trece festejó.

Guido Kaczka dio el batacazo y lideró el rating con un número contundente Guido Kaczka y un batacazo total con la final en vivo. X / @MoskitaMuertaOk. Sin embargo, cerca de las 22:30 y a minutos de saber quién se quedaba con el certamen, el nivel de audiencia se elevó de manera contundente, dejando a Es Mi Sueño como lo más visto. El rating que logró en esa franja fue de 11.2 puntos.