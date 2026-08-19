Sacudió las mediciones con Mario Pergolini: la actriz internacional que hizo volar el rating de Otro día perdido

La destacada figura internacional estuvo este martes en el programa que conduce Pergolini por Eltrece y logró un increíble rating.

Karol Sevilla fue la invitada de este martes en Otro día perdido, donde mantuvo una extensa charla en la que recorrió distintos momentos de su carrera y su vida personal. Entre los temas que abordó, la actriz se refirió a las consecuencias que tuvo para ella alcanzar la fama desde muy joven y reconoció que atravesó una etapa de profunda depresión.

"Yo sí me perdí bastante. Nadie te prepara para ser tan famosa. Lo que viví fue gigante y es normal que pierdas los pies en la tierra", confesó la cantante.

Karol Sevilla se sinceró sobre la depresión que atravesó. Captura de pantalla Youtube Eltrece. En ese sentido, la artista fue autocrítica al hablar de cómo se comportaba durante aquella etapa. "Yo me volví insoportable. Era un nivel fuerte, lo admito, porque es interesante cómo pasé por eso", aseguró la invitada. "Cuando llegué a México, me di cuenta de que estaba completamente perdida. No era yo, perdí mi identidad", reconoció Sevilla.

"Pasé por una depresión bastante complicada. Me perdí mucho, me deprimí horrible. Veía una tela negra frente a mí y no tenía personalidad", recordó sobre aquel entonces. Con el paso del tiempo, la cantante logró atravesar esa etapa y encontrar nuevamente su identidad más allá de los personajes que interpretaba. En ese proceso, aseguró que comprendió algo fundamental sobre su carrera: "Me di cuenta de que un personaje no vende más que tu personalidad".