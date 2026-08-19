Fátima Flórez salió del aire de El Trece de forma repentina y dieron a conocer el motivo

Fátima Flórez reemplazo este miércoles a Moria Casán y en el final del programa salió del aire de manera sorpresiva.

Fátima Flórez fue la figura que reemplazó a Moria Casán en El Trece durante el programa de este miércoles. La One se encuentra de vacaciones y optaron por tener a primeras figuras a cargo de la conducción, como lo fue la artista.

Sin embargo, salió abruptamente del aire, dejando a los televidentes totalmente sorprendidos. Todo sucedió cuando Fátima se encontraba entrevistando a Margarita Ponce, la nena de 11 años que ganó Es Mi Sueño (El Trece).

En el momento en que la conductora le preguntó a Margarita cómo descubrió su talento, la imagen quedó congelada y, al ver que no se pudo solucionar, decidieron irse a un corte rápidamente. Puro Show, programa que sigue después de Moria, también fue víctima de este problema técnico.

El momento en el que Fátima Flórez salió abruptamente del aire por un problema técnico La artista dialogó con Primicias Ya y allí dejó en claro que "hubo un problema técnico que afectó también a la señal de Magazine". De esta manera, Fátima salió antes del aire y no pudo despedirse, aunque su participación no pasó desapercibida.