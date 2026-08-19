"No hay lugar para la duda": mostraron la prueba definitiva que confirma el romance del año

Tras varios meses de rumores, Juan Ethcgoyen compartió la prueba que confirma la relación oculta entre una famosa periodista y un modelo.

Juan Etchegoyen mostró la foto que confirma la relación entre una reconocida periodista y un modelo.

Después de varios meses de rumores, una imagen habría terminado de confirmar el romance entre dos figuras del espectáculo que hasta ahora habían mantenido su relación lejos de la exposición pública. La pareja fue fotografiada durante unas vacaciones y la postal salió a la luz luego de que Juan Etchegoyen volviera a hablar del vínculo que había anticipado tiempo atrás.

El conductor de Mitre Live comenzó su programa con la información y aseguró que finalmente contaba con una prueba que respaldaba los datos que había dado durante el verano. "Quiero abrir el programa de hoy con una información que confirma todo lo que te vengo contando de una pareja del espectáculo. Después de meses, tenemos la prueba que ratifica la data que te di. Estoy hablando de un romance bomba", anunció el periodista.

Esto fue lo que dijo Juan Etchegoyen en Mitre Live Según explicó el comunicador, se trata de una pareja integrada por una periodista vinculada a la política y un reconocido modelo. Ambos habrían aprovechado unas semanas atrás para realizar un viaje juntos a las Cataratas del Iguazú, una escapada que, de acuerdo con el periodista, sería una nueva señal del buen momento que atraviesan como pareja.

Fue entonces cuando Juan decidió revelar finalmente sus identidades. "Estoy en condiciones de confirmar con foto el romance de la periodista política Guadalupe Vázquez y el modelo Mario Guerci", reveló el conductor.

La primera imagen de Guadalupe Vázquez y Mario Guerci en una escapada romántica. Captura de pantalla Youtube Radio Mitre. Luego, Etchegoyen mostró la fotografía que habría terminado de ratificar la relación. "Ahí los estás viendo a Guadalupe y Mario abrazados en vacaciones. Llevan meses juntos, aproximadamente unos 7 u 8 meses juntos y el vínculo crece a pasos agigantados", aseguró el periodista.