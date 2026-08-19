Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna tras las declaraciones polémicas que realizó en un reality

Sabrina Rojas fue otras de las figuras que opinó sobre la historia que contó la artista y que tiene como protagonistas a Nico Occhiato y Cande Ruggeri.

Florencia Vigna se encuentra en el foco de las críticas luego de la historia que contó en La Casa de los Famosos y que tiene como protagonistas a su expareja y a Candela Ruggeri. Sabrina Rojas decidió opinar; fue contundente con sus dichos.

La conductora de América TV no dudó en apuntar contra la exnovia de Luciano Castro: "Llora, se larga a llorar. Se angustia. Y yo le creo su angustia, pero contá la anécdota, pero no digas nombre y apellido".

"Cande Ruggeri está feliz por la vida, está casada, fue mamá. Vigna no sé ni dónde está y la nombra con nombre y apellido. Vigna sabe lo que dice y hace porque es experta en realities", expresó Sabrina Rojas sobre los dichos de Florencia Vigna.

Sabrina Rojas no dudó en apuntar contra Florencia Vigna tras sus dichos Además, agregó: "Esto no se le escapó. No se le escapó ni lo de Nico Cabré ni un montón de cosas. Hay una inocencia que no tiene. Occhiato debe tener las bolas llenas de Vigna", sentenció.