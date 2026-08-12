José Chatruc rompió el silencio y habló a fondo sobre la separación con Sabrina Rojas: "Hubo..."

José Chatruc decidió hablar con los medios luego del comunicado que compartió Sabrina Rojas y fue contundente sobre el motivo que desgastó la relación.

Sabrina Rojas anunció días atrás que se separó de José Chatruc, con quien había blanqueado hace pocos meses. El comunicado sorprendió a todos los seguidores y a los conductores de los programas de espectáculos.

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó escribiendo Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram sobre el motivo que llevó a ambos a tomar la decisión.

Finalmente, el exfutbolista decidió romper el silencio ante los medios de comunicación y se explayó un poco más respecto al motivo que derivó en esta decisión: "Estoy bien, ya habló ella y simplemente comparto todo lo que dijo. Son momentos difíciles".

Las sinceras palabras de José Chatruc tras separarse de Sabrina Rojas "La distancia, el Mundial, yo tuve mucho trabajo, también con poca batería y eso también a veces afecta", siguió comentando Chatruc. Esto no fue todo, ya que reconoció además que hubo una situación compleja en el medio.