Nicolás Occhiato rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de Flor Vigna

Nicolás Occhiato decidió hablar en medio del escándalo que se generó por los dichos de su expareja en un reality.

Flor Vigna fue tendencia en los últimos días luego de una historia que contó en un reality de México y que tiene como protagonistas a Nicolás Occhiato, su expareja, y también a la modelo Candela Ruggeri. El creador de Luzu TV decidió romper el silencio y fue tajante ante los periodistas.

“Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor”, comenzó explicando la ex de Luciano Castro sobre aquel episodio. Entre otras cosas, Vigna arremetió contra Ruggeri: "Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!".

Nicolás Occhiato se encontraba ingresando a su lugar de trabajo cuando los periodistas lo acorralaron y él decidió hablar: "No tengo nada para aclarar y no pienso entrar en ninguna polémica de hace 16 años y cuando yo tenía 19".

La palabra de Nicolás Occhiato en medio de la polémica "Por respeto a mi pareja y por respeto a todos, no pienso hablar de nada", sentenció Nicolás Occhiato mientras se encontraba junto a Flor Jazmín, su novia. Esta declaración se dio luego del descargo que realizó Cande Ruggeri en sus redes.

Nicolás Occhiato rompió el silencio. Captura de video / El Trece. La declaración de Cande Ruggeri tras los dichos de Florencia Vigna Candela Ruggeri salió rápidamente a desmentir la situación que Vigna contó en La Casa de los Famosos. La joven modelo que está casada y tiene una hija charló con Ángel de Brito y fue contundente.