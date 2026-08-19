Marcelo Polino explotó contra Lali Espósito y reveló toda la verdad sobre su pelea: "Se portó para el or..."

Marcelo Polino le respondió duramente a la cantante luego de las fuertes declaraciones que realizó con Ángel de Brito en LAM.

Lali Espósito y Marcelo Polino son los protagonistas de una nueva guerra en el mundo del espectáculo. Todo comenzó luego de que el comunicador contó una actitud polémica de la artista en lo que fue la grabación del último capítulo de la serie de Moria Casán que es furor en Netflix.

"En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros", expresó Marcelo Polino. Posteriormente, confirmó que se trató de la artista: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

Lo cierto es que Lali Espósito se contactó con Ángel de Brito y allí lo trató de "mala leche" al conductor que reemplazó a La One: "Lo de Polino es una gran maldad, sabemos por qué, ja. Miente de mala leche, Polino". Además, aseguró que "lo de él es por el Javo (Milei) me parece".

Marcelo Polino explotó tras las declaraciones de Lali Espósito y contó la verdad sobre su pelea El comunicado de Marcelo Polino tras los dichos de Lali Espósito. Foto: Instagram / @marcelopolino. Ante esto, Marcelo Polino no dudó en responder y lo hizo de forma furiosa, destapando la verdad sobre la pelea: "Mi distanciamiento con Lali es de 2021, cuando se portó para el ort... conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre".