Marcelo Polino sentó postura sobre la pelea entre Lali Espósito y Javier Milei

Luego de que Lali Espósito dedicara un tema “a los antipatria” durante su presentación en la última edición del festival “Cosquín Rock”, donde también retrucó las críticas por recibir supuestamente dinero del Estado, comenzó un feroz cruce en redes sociales con Javier Milei, quien la atacó sin piedad. Ante esto, el periodista de espectáculos Marcelo Polino sentó postura y habló sobre la pelea entre la cantante y el presidente de Argentina.

Así fue que el comunicador se refirió en su programa “Polino Auténtico” a la controversia generada entre las dos personalidades, asegurando que mantiene una buena relación con ambos. “Son buenas personas, que quieren trabajar, que quieren lo mejor para el país”, expresó el periodista.

Marcelo Polino reveló que mantiene una buena relación tanto con Lali Espósito como con Javier Milei. Foto: Internet

Por un lado, Marcelo Polino está bien relacionado con Lali Espósito ya que en un momento coincidieron en el reality show “Bailando por un sueño”, donde el comunicador fungió de jurado. Asimismo, también está vinculado estrechamente con Fátima Flórez, con quien es compañero de obra en la temporada marplatense. Además, cabe remarcar que gracias al periodista que la imitadora conoció en persona a Javier Milei.

En ese sentido, Marcelo Polino sentó postura y opinó sobre el intenso cruce entre Lali Espósito y el mandatario argentino. “Mi mayor objetivo en la vida es que la gente se una, limar asperezas. Me parece que hemos vivido muchos años de grieta, de que si estás de un lado sos enemigo del otro. Me parece que tenemos que empezar a cambiar por casa”, expresó.

El sueño de Marcelo Polino es juntar a Lali Espósito y Javier Milei. Foto: Instagram/ Marcelo Polino

Marcelo Polino quiere juntar a Lali Espósito y Javier Milei

En su más reciente emisión de su programa, Marcelo Polino abrió revelando su cuál es su mayor deseo. “Mi sueño sería juntarlos, porque tengo relación con Lali, porque tengo buena relación con el presidente, y me parece que estaría bueno que todo se calme”, dijo.

Asimismo, habló sobre aquellos que se pusieron de un bando y del otro. “Por defender a una parte dicen barbaridades de la otra y me parece que no está bien, me parece que estamos viviendo un momento delicado del país, donde hay prioridades”, expresó el reconocido periodista de espectáculos.

“Me parece que son dos buenas personas que han tenido un enfrentamiento muy mediático y se ha sacado mucho provecho para maltratar a la otra parte y no está bueno”, concluyó el conductor.