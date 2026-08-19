Wanda Nara compartió cómo es su tratamiento contra la leucemia e impactó a todos con el video

Wanda Nara causó preocupación en sus seguidores al mostrar los análisis que se realiza por la enfermedad con la que está luchando.

En el año 2023 y tras meses de rumores, Wanda Nara confirmó que le habían diagnosticado leucemia, enfermedad que está tratando. A diferencia de otras veces, la conductora de Telefe decidió compartir con sus seguidores cómo es el tratamiento y causó preocupación.

En aquel año, Wanda fue contundente respecto a su enfermedad: "Al principio le decía: 'Esa cosa que tengo yo´. Después pude decirle enfermedad. Y ahora la llamo por su nombre".

La empresaria que está en plena disputa judicial con Mauro Icardi también se tiene que ocupar de su salud y mostró cómo es el proceso para luchar contra la leucemia: "Hoy arranqué así".

Wanda Nara mostró cómo es el tratamiento contra la leucemia y causó preocupación "Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes", escribió junto al video donde se puede observar cómo personal médico realiza la extracción de sangre en diferentes tubos para su análisis.

Qué se sabe sobre la enfermedad que está transitando Wanda Nara El doctor Capuya habló sobre la enfermedad con la que está luchando Wanda Nara y fue contundente: "Ella tiene una leucemia de tipo mieloide crónica. Son enfermedades que han cambiado muchísimo el paradigma desde el año 2000 donde empezaron a hacer terapias orales y las personas tienen expectativa de vida normal".