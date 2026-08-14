Ekaterina Ojeda se declaró "Team Wanda" y contó la intimidad de su reunión cara a cara con la empresaria

Lejos de cualquier enfrentamiento, la empresaria convocó a la modelo a través de su agencia y la recibió en la intimidad de su hogar.

La joven dejó en claro su apoyo a la conductora tras los encuentros que mantuvieron a solas. / Archivo MDZ

A dos meses de quedar envuelta en una fuerte polémica por su supuesto acercamiento a Mauro Icardi en un boliche de la Costanera, Ekaterina Ojeda volvió a hablar. En esta oportunidad, la joven sorprendió al revelar la insólita conversación que mantuvo con Wanda Nara luego de que el hecho tomara repercusión pública.

El encuentro de Ekaterina con Wanda Nara Según relató en el ciclo Desencriptados de Infobae, el contacto no comenzó con un reproche, sino con un ofrecimiento laboral. “Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella”, explicó.

La joven asistió a la propiedad de la empresaria tras la convocatoria de su agencia de modelaje. Archivo MDZ El vínculo avanzó rápidamente hacia el plano personal. “La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos”, contó. Incluso detalló el clima relajado de la reunión privada: “Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas”.

Durante el encuentro, la empresaria aprovechó para opinar sobre la actitud del futbolista durante aquella noche en la que estaba acompañado por la China Suárez. “Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras”, detalló la joven.

El episodio en la Costanera involucró a Mauro Icardi mientras compartía una salida con la China Suárez y Wanda Nara habló al respecto. Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi En esa misma línea, la mediática remarcó el comportamiento habitual que mantenía el jugador durante su matrimonio. “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”, agregó.