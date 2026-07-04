Ekaterina Ojeda reveló fotones de su madre rusa y confesó cuáles son sus verdaderas pasiones

Tras quedar envuelta en la polémica nocturna de la temporada, la joven de 22 años abrió las puertas de su intimidad y presentó a su familia.

El nombre de Ekaterina Ojeda irrumpió con fuerza inusitada en los programas de espectáculos de nuestro país. Señalada inicialmente como la supuesta tercera en discordia en el complejo presente sentimental de Mauro Icardi y la China Suárez, la joven decidió presentarse ante el público desde una faceta completamente diferente.

La intimidad desconocida de Ekaterina Ojeda En una entrevista exclusiva brindada a la revista Caras, la joven de 22 años buscó dejar atrás el rótulo de "la chica del escándalo" para mostrar su realidad cotidiana. En ese contexto, introdujo de forma pública a su mamá, Tatiana Satiukova, quien llegó desde Rusia para radicarse de manera definitiva en Argentina en el año 2001.

La joven de 22 años estuvo acompañada por su mamá, Tatiana Satiukova, quien reside en el país desde 2001. Revista CARAS Lejos de los flashes de la noche porteña, el presente de Ojeda combina la gastronomía familiar y los apuntes universitarios. Actualmente trabaja junto a su madre en la conocida Feria Sabores del Mundo, un espacio itinerante donde elaboran y comercializan platos e ingredientes típicos de la tradición culinaria rusa.

Ekaterina Ojeda posó por primera vez para un medio gráfico nacional tras su repentina irrupción en el plano mediático. Revista CARAS Además, tras completar sus estudios secundarios en una institución bilingüe, la joven comenzó a cursar el ciclo básico de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su gran aspiración personal se ubica muy lejos de las polémicas que alimentan a los ciclos de la farándula local.