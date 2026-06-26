"Un día te vuelve a vos": Yanina Latorre analizó el drama de la China Suárez contra Ekaterina Ojeda y defenestró a la actriz

Tras la irrupción pública de la joven señalada en el VIP, la conductora radial analizó la tensa escena y no se guardó nada.

La reciente exposición de Ekaterina, la joven señalada en el VIP de una discoteca junto a Mauro Icardi, desató múltiples opiniones en el periodismo de espectáculos. La promotora brindó detalles de un cruce con la China Suárez, desmintiendo agresiones graves pero admitiendo un contacto físico menor.

SIn pelos en la lengua, Latorre apuntó duro contra la China Suárez Frente a este escenario, Yanina Latorre utilizó el aire de su programa radial en El Observador para analizar lo sucedido con definiciones muy directas hacia la actriz. "La China está tomando de su propia medicina. Ella le hizo esto a todo el mundo, un día te vuelve a vos", disparó.

La conductora también cuestionó la conveniencia de la situación en el ámbito familiar de la artista. "Ella, con la edad que tiene, tres pibes, una pareja, ¿tiene necesidad de ir a un boliche con el novio y que él se esté parlando una chica adelante de ella?", planteó.

Ekaterina aclaró en los medios que no sufrió agresiones físicas graves por parte de la reconocida actriz. Archivo MDZ Respecto al futbolista, la opinión de la panelista fue igualmente severa ante los trascendidos del encuentro. "Que se joda Icardi por querer levantársela", expresó sin matices, criticando el accionar del delantero mientras mantiene un llamativo silencio de forma pública.