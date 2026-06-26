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Yanina Latorre

"Un día te vuelve a vos": Yanina Latorre analizó el drama de la China Suárez contra Ekaterina Ojeda y defenestró a la actriz

Tras la irrupción pública de la joven señalada en el VIP, la conductora radial analizó la tensa escena y no se guardó nada.

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Yanina Latorre dedicó un segmento de su ciclo radial a desglosar los pormenores del conflicto. / Captura TV
Yanina Latorre dedicó un segmento de su ciclo radial a desglosar los pormenores del conflicto. / Captura TV

La reciente exposición de Ekaterina, la joven señalada en el VIP de una discoteca junto a Mauro Icardi, desató múltiples opiniones en el periodismo de espectáculos. La promotora brindó detalles de un cruce con la China Suárez, desmintiendo agresiones graves pero admitiendo un contacto físico menor.

SIn pelos en la lengua, Latorre apuntó duro contra la China Suárez

Frente a este escenario, Yanina Latorre utilizó el aire de su programa radial en El Observador para analizar lo sucedido con definiciones muy directas hacia la actriz. "La China está tomando de su propia medicina. Ella le hizo esto a todo el mundo, un día te vuelve a vos", disparó.

La conductora también cuestionó la conveniencia de la situación en el ámbito familiar de la artista. "Ella, con la edad que tiene, tres pibes, una pareja, ¿tiene necesidad de ir a un boliche con el novio y que él se esté parlando una chica adelante de ella?", planteó.

Ekaterina aclaró en los medios que no sufrió agresiones físicas graves por parte de la reconocida actriz.

Ekaterina aclaró en los medios que no sufrió agresiones físicas graves por parte de la reconocida actriz.

Respecto al futbolista, la opinión de la panelista fue igualmente severa ante los trascendidos del encuentro. "Que se joda Icardi por querer levantársela", expresó sin matices, criticando el accionar del delantero mientras mantiene un llamativo silencio de forma pública.

El debate sobre las actitudes de los famosos en la noche porteña suma nuevas opiniones de los especialistas.

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Por último, Latorre analizó la reacción de Suárez con la joven dentro del local y sembró dudas sobre la aparición de la modelo en la televisión. "La China la mandó echar del boliche. No es con ella, es con tu marido con el que te la tenés que agarrar", concluyó.

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