Salió a la luz el descargo de Antonela Roccuzzo sobre la polémica de LUZU TV: "El problema es..."

Yanina Latorre mostró en El Observador el mensaje que le mandó Antonela Roccuzzo para romper el silencio sobre LUZU TV.

Con dos goles frente a Austria y otra actuación decisiva para la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo una leyenda del fútbol. El capitán argentino fue determinante en un partido que, una vez más, lo tuvo como gran protagonista.

Sin embargo, el astro del fútbol ha atravesado días sensibles en el plano personal. Es que Jorge Messi, su padre, permaneció internado, una situación que generó preocupación en su círculo íntimo.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en El Observador sobre Antonela Roccuzzo Tras el encuentro, llegó una noticia alentadora: el padre del futbolista recibió el alta médica y regresó a su hogar. No obstante, la semana pasada se desató una fuerte polémica luego de que Florencia Peña difundiera en LUZU TV un rumor falso sobre su estado de salud.

En medio de esa controversia, comenzaron a circular versiones en X que aseguraban que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir a LUZU TV y a Nicolás Occhiato. Molesta por esos comentarios, la esposa de Messi decidió comunicarse con Yanina Latorre para desmentirlo.

Yanina Latorre reveló cuál fue la conversación que mantuvo con la modelo. "Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente, lo tengo acá escrito por ella. Y lo voy a leer porque siguen diciendo que dejó de seguir a Nico Occhiato. Me dice: 'Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública'", contó la periodista en El Observador.