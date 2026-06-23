Yanina Latorre apuntó contra los políticos tras la polémica de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué dijo

Cansada de la carga impositiva y con una filosa indirecta sobre los dólares encontrados en la casa del exfuncionario, la conductora fue tajante.

Yanina Latorre volvió a encender las redes sociales con un fuerte descargo que combinó su indignación por la carga tributaria argentina con uno de los escándalos políticos y mediáticos más fuertes de los últimos días.

Este lunes, la panelista utilizó su cuenta de X para volcar su bronca por el calendario de la AFIP, sumándole un dardo que apuntó directamente a la reciente filtración de videos que involucra a Martín Insaurralde y a su exesposa.

Yanina Latorre: "¿Hasta cuándo?" El disparador del enojo fue el pago de impuestos. "Me toca el vencimiento de ganancias y bienes personales", arrancó escribiendo Latorre en su perfil, para inmediatamente después lanzar una chicana letal sobre el destino de esa recaudación fiscal: "¿Para qué? ¿Para después ver la guita en los vestidores de los políticos?".

La referencia de la mediática no es casualidad. El tuit cae justo en la semana en la que salieron a la luz grabaciones inéditas que reavivaron la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense.

Jésica Cirio con Martín Insaurralde. Archivo MDZ En esos videos se puede ver a Jésica Cirio mostrando cajas y valijas repletas de fajos de dólares termosellados, un material que presuntamente fue grabado en un vestidor de la casa que compartía con el exfuncionario en el barrio privado Fincas de San Vicente.