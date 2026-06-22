Ramiro Marra apareció en Luzu TV en Dallas e hizo una promesa que incluye a Florencia Peña: "Si salimos..."

Ocurrió en la previa del partido de Argentina vs. Austria, el político "juró por su vida" y no dudó en utilizar la polémica del momento.

El ex legislador de Buenos Aires no dudó en aprovechar su momento al aire.

La fiebre mundialista del argentino por la Selección Argentina no distingue de contextos y, en la previa del encuentro frente a Austria en Dallas, el folclore popular volvió a regalar un momento desopilante. Lo ocurrido volvió a traer a la memoria lo ocurrido con Florencia Peña y Jorge Messi.

Mientras el móvil de Luzu TV cubría el clima en las afueras del estadio para el programa Se Fue Larga, el cronista Fermín se topó sorpresivamente con nada más y nada menos que Ramiro Marra.

El hombre se encontraba grabando con su celular y hablando cuando fue interceptado por la cámara. En el momento, decidió utilizar el comentado episodio de la fake news protagonizado por la actriz para realizar una curiosa promesa.

Ramiro Marra: "Te lo juro por mi vida" "Si salimos campeones, perdono a Florencia Peña", lanzó de frente a la cámara, con un elenco de panelistas en el piso que no supo responder a la ironía de la situación.

La frase, que hacía alusión directa a la polémica que la actriz protagonizó la semana anterior en ese canal tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi, agarró totalmente desprevenido al movilero. "No... pero, ¿de qué habla? No entendí nada", expresó en vivo.