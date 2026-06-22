Agustina Gandolfo compartió un video durante el partido de Argentina y se viralizó
Agustina Gandolfo se encuentra junto a sus hijos en Estados Unidos alentando a Lautaro Martínez y un video se viralizó al instante.
La Selección argentina comenzó con el pie derecho esta Copa del Mundo y los futbolistas se encuentran en un gran nivel. En las tribunas, por supuesto que tuvieron el apoyo de sus familiares y en las últimas horas se viralizó un video que compartió Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez.
La influencer y empresaria no dudó en viajar hasta Estados Unidos con sus hijos para alentar a su marido en este nuevo Mundial. Agustina comparte el día a día y hasta publica los momentos que pasan junto a Lautaro y a los pequeños en los ratos que ellos están libres durante la concentración.
Tanto Gandolfo como sus pequeños disfrutaron del encuentro en Dallas contra Austria y una historia de Instagram se viralizó al instante. Mientras estaba en desarrollo el entretiempo, la esposa de Lautaro filmó a su hijo, quien se encontraba comiendo y viendo el show que realizaban.
"Comidas y mujeres, su debilidad, jajajajaj lpm", bromeó Agustina Gandolfo mientras su hijo estaba atento a la pantalla gigante del estadio que transmitía el baile de unas porristas.
El video que Agustina Gandolfo compartió en redes
La esposa de Lautaro también compartió un posteo en su feed de Instagram y llegó a tener más de 100.000 likes. En las fotos se la puede ver muy feliz de poder acompañar al futbolista en esta importante competición.