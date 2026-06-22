Agustina Gandolfo compartió un video durante el partido de Argentina y se viralizó

Agustina Gandolfo se encuentra junto a sus hijos en Estados Unidos alentando a Lautaro Martínez y un video se viralizó al instante.

Agustina se encuentra alentando a Lautaro junto a sus hijos en el Mundial.

La Selección argentina comenzó con el pie derecho esta Copa del Mundo y los futbolistas se encuentran en un gran nivel. En las tribunas, por supuesto que tuvieron el apoyo de sus familiares y en las últimas horas se viralizó un video que compartió Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez.

La influencer y empresaria no dudó en viajar hasta Estados Unidos con sus hijos para alentar a su marido en este nuevo Mundial. Agustina comparte el día a día y hasta publica los momentos que pasan junto a Lautaro y a los pequeños en los ratos que ellos están libres durante la concentración.

Tanto Gandolfo como sus pequeños disfrutaron del encuentro en Dallas contra Austria y una historia de Instagram se viralizó al instante. Mientras estaba en desarrollo el entretiempo, la esposa de Lautaro filmó a su hijo, quien se encontraba comiendo y viendo el show que realizaban.

Agustina Gandolfo disfrutó del partido entre Argentina y Austria. Foto: Instagram / @agus.gandolfo. "Comidas y mujeres, su debilidad, jajajajaj lpm", bromeó Agustina Gandolfo mientras su hijo estaba atento a la pantalla gigante del estadio que transmitía el baile de unas porristas.