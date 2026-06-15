Agustina Gandolfo sorprendió a Lautaro Martínez en Kansas antes del debut: así fue el tierno encuentro

Las familias de los futbolistas del seleccionado albiceleste van llegando a Estados Unidos y Agustina Gandolfo visitó a Lautaro junto a sus hijos.

La Selección argentina encenderá motores este martes frente a Argelia en la Copa del Mundo 2026. El equipo de Lionel Scaloni se encuentra concentrando en Kansas City, donde tiene todas las comodidades para pasar esta nueva participación mundialista.

Las familias de los futbolistas comenzaron a llegar y Agustina Gandolfo sorprendió a Lautaro Martínez en plena concentración argentina. La joven arribó en avión privado a Estados Unidos y posteriormente visitó a su pareja.

"Hola Kansas, cuanta ilusión", escribió en un primer posteo dentro del avión que la llevó junto a sus pequeños hijos. Posteriormente compartió diferentes historias y la imagen con el futbolista se viralizó rápidamente.