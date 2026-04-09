Quiénes son los socios mendocinos de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en su nuevo restaurante

Tal como ya lo había anunciado la propia Agustina Gandolfo en sus redes sociales, los proyectos que tiene junto a Lautaro Martínez y su familia siguen creciendo en Mendoza . En un ambicioso plan de desarrollo enoturístico, ya pusieron fecha de apertura para la versión mendocina de su restaurante Coraje y anunciaron quiénes serán sus socios locales en el proyecto.

La nueva apuesta de la influencer mendocina y el futbolista de la Selección Argentina abrirá sus puertas el próximo 17 de abril (también el Día del Malbec) y estará ubicado dentro del predio de Cittanina, la bodega que la pareja tiene en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Se trata de la segunda experiencia dentro del rubro gastronómico, luego del éxito de Coraje Milano, el restaurante que tienen en Italia, donde la pareja reside mientras el “Toro” juega en el Inter de Milán.

Justamente la impronta italiana y las raíces argentinas fueron factores determinantes a la hora de definir quiénes los acompañan en el proyecto. En este sentido, los elegidos fueron Grupo Broda, quienes serán los encargados de “garantizar la máxima calidad operativa y gastronómica”. Liderado por los hermanos Joaquín y Santiago Barbera, serán los encargados de la gestión y ejecución del restaurante.

Como comentaron desde el emprendimiento, la propuesta de Coraje Mendoza buscará “descontracturar las experiencias de la bodega”. “Nace como un espacio moderno e informal, en donde el fuego es protagonista, pensado y diseñado para disfrutar sin prisa de almuerzos y atardeceres en un entorno natural del piedemonte mendocino y con una copa en la mano”, aseguraron.

La trayectoria de más de 75 años en la gastronomía de Mendoza -con La Marchigiana, Francesco o Nipoti entre sus proyectos vigentes en el rubro- y su vinculación con las raíces italianas fueron algunos de los argumentos que decidieron a la familia Gandolfo-Martínez para que los acompañen en el proyecto.

“La participación de Grupo Broda no solo asegura estándares de primer nivel, sino que también aporta una mirada contemporánea que dialoga con la tradición, potenciando la propuesta desde una base sólida y experta”, aseguraron desde el nuevo restaurante.

Nuevo restaurante Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez 1

Un ambicioso proyecto

La apertura de Coraje Mendoza, que tendrá atención todos los días, excepto los martes, de 12 a 16.30 horas, con un menú a la carta y opciones de menú por pasos, es un nuevo paso dentro de un ambicioso proyecto que se desarrolla en uno de los terroirs más destacados de la vitivinicultura argentina. Se suma así al espacio de enoturismo que abrió ya en noviembre de 2025.

Sin embargo, las ambiciones de Cittanina, dirigido por Andrés “Coco” Gandolfo y Alejandra Flores, padres de Agustina, van mucho más allá. En las próximas etapa, se incluirá la construcción de un hotel boutique, lodges y una bodega donde elaborarán los vinos que ya tienen en el mercado bajo las marcas Pasión y Coraje. Como habían contado a MDZ Online, el orden de ejecución de las etapas puede verse modificado según el crecimiento y las demandas de la marca.

Nuevo restaurante Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez 2

Un legado familiar

Cittanina nació a partir de la compra de un viñedo de Malbec que data de 1930, ubicado en el distrito de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Se trata de 13 hectáreas que anteriormente pertenecían al grupo Möet Hennessy Argentina, propietario de Chandon y Terrazas de los Andes.

El nombre es fruto de la conjunción de Cittá (Ciudad) y Nina, el nombre de la primera hija de Gandolfo y Martinez (también son padres de Theo de dos años). Su comienzo fue en el año 2020 enmarcada en el proyecto de vida de la pareja, el cual incluye la intención de echar raíces en Mendoza.

Si bien la influencer y el futbolista son las caras más visibles del proyecto, Andrés Gandolfo y Alejandra Flores son parte de los impulsores del proyecto movidos por el amor a sus nietos, con la intención de dejar un legado que represente el cariño que tiene hacia ellos y son quienes están en el día a día del emprendimiento.