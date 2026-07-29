Neumonía: cuando un "resfrío largo" puede ser una señal de alerta

Durante el otoño y el invierno es habitual que aumenten las consultas por un resfrío, gripe y otras infecciones respiratorias. Pero no todos los cuadros respiratorios evolucionan de la misma manera. Uno de los desafíos más frecuentes es que muchas personas atribuyen los síntomas a un resfrío que no termina de irse y retrasan la consulta médica.

En algunos casos, lo que comienza como un cuadro viral puede transformarse en una neumonía, una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos. Se trata de una infección que afecta a los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias u otros microorganismos. Produce inflamación de los alvéolos, dificultando el intercambio normal de oxígeno y generando un compromiso respiratorio de distinta gravedad. Reconocer las señales de alarma puede marcar una diferencia importante en la evolución de la enfermedad. Los primeros síntomas pueden parecer similares a los de una infección respiratoria común, pero existen signos que deben motivar una consulta médica. Debemos prestar atención cuando aparecen:

Fiebre alta o persistente.

Tos que empeora o no mejora con el paso de los días

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Dolor en el pecho al respirar o toser.

Decaimiento intenso.

Escalofríos.

Confusión o somnolencia, especialmente en adultos mayores. La neumonía, es una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos. Archivo. La neumonía requiere un diagnóstico En los niños, también pueden observarse respiración acelerada, rechazo del alimento o dificultad para alimentarse. Estos síntomas no deben minimizarse, especialmente si persisten más allá de algunos días o empeoran luego de una aparente mejoría. Si bien puede afectar a cualquier persona, el riesgo es mayor en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias; personas con defensas disminuidas. Por eso, el diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento adecuado y disminuir el riesgo de complicaciones. Asimismo, la automedicación -especialmente con antibióticos sin indicación profesional- puede retrasar el diagnóstico y favorecer la resistencia bacteriana.

En cuanto a la prevención, muchas neumonías pueden evitarse con medidas sencillas como mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación, ya que la vacunación constituye una de las herramientas más eficaces para reducir las formas graves de enfermedad en las personas con mayor riesgo. También es importante lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes diariamente, evitar el contacto cercano con personas que presenten infecciones respiratorias, no fumar y evitar la exposición al humo del tabaco. Si el profesional de la salud diagnostica una neumonía, es importante cumplir el tratamiento indicado hasta su finalización, mantener una buena hidratación, respetar el reposo recomendado, controlar la fiebre y otros síntomas según indicación médica y concurrir a los controles cuando sean indicados. Es importante, además, consultar nuevamente si aparecen dificultades para respirar, fiebre persistente o un empeoramiento del estado general.

No todos los resfríos evolucionan igual Cuando los síntomas persisten, empeoran o aparecen signos de dificultad respiratoria, es importante no esperar. Consultar a tiempo, completar los esquemas de vacunación y seguir las recomendaciones médicas son acciones que ayudan a prevenir complicaciones y favorecen una mejor recuperación.