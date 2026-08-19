Marcelo Polino mandó al frente a Facundo Moyano con un secreto de su vida privada: "Por favor, no digas que..."
El peirodista destapó en La mañana con Moria una historia guardada bajo siete llaves sobre el exdiputado. ¿Qué pasó?
Marcelo Polino sorprendió al revelar una particular anécdota que protagonizó con Facundo Moyano hace algunos años. El periodista, que está reemplazando a Moria Casán en la conducción de La mañana con Moria, recordó un encuentro inesperado que tuvo con el exdiputado en el aeropuerto de Ezeiza, justo antes de un viaje a París.
La historia surgió luego de que Gustavo Méndez mostrara una reciente publicación de Candela Arizaga junto a Moyano durante una visita a Disneyland París. "Mirá lo que sube: primera foto que sube Candela Arizaga desde enero a hoy con Facundo Moyano. Disneyland París, para que vean ustedes. Euros, mi amor", comentó el panelista.
Esto fue lo que contó Marcelo Polino en La mañana con Moria sobre Facundo Moyano
A partir de esa imagen, Polino compartió: "Tengo una anécdota para contar de Moyano de hace unos años. Sí, lo conozco".
"Entonces yo estaba en Ezeiza y viene Moyano y se me acerca Facundo Moyano y estaba con cinco amigos. Y me dice: 'Por favor, no digas que me viste'", contó el mediático. Según explicó, el dirigente estaba preocupado por mantener en reserva aquel viaje que estaba a punto de realizar acompañado por su grupo de amigos.
"Yo, que tengo cinco trabajos por día, iba en turista en el último asiento, al lado del baño. Y él iba con los cinco amigos en primera. Había invitado a los amigos a París", continuó Marcelo.
"Yo, cuando desconecto esto y me voy de vacaciones, levanto el pie y si veo a uno desmayado, sigo, olvidate", aseguró el periodista.
Finalmente, el periodista reconoció que hacía tiempo tenía ganas de contar aquella historia y aprovechó la reciente fotografía de Moyano y Arizaga en París para sacarse el recuerdo de encima. "Lo tenía atragantado acá, fue hace varios años, pero lo quería contar", cerró diciendo Marcelo Polino.