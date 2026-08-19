Conmoción: falleció Pucho Ponce, integrante de Los Tekis, a los 68 años

La noticia del triste fallecimiento del integrante de Los Tekis fue confirmada en las redes sociales de la banda y hay un enorme dolor.

El mundo de la música de nuestro país se encuentra conmocionado luego de la confirmación del fallecimiento del querido Pucho Ponce, integrante de Los Tekis. El artista tenía 68 años y desde las redes de la banda compartieron un comunicado.

"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida... No existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento", inició el escrito que compartieron en su cuenta de Instagram en medio del profundo dolor.

Luego, agregaron: "Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte. La pucha que te vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino".

Tristeza por la muerte de Pucho Ponce, integrante de Los Tekis La despedida de Los Tekis a Pucho Ponce, uno de sus integrantes. Instagram: @lostekisoficial. "Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos. Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero", siguió diciendo el conmovedor comunicado.