Conmoción: falleció Pucho Ponce, integrante de Los Tekis, a los 68 años
La noticia del triste fallecimiento del integrante de Los Tekis fue confirmada en las redes sociales de la banda y hay un enorme dolor.
El mundo de la música de nuestro país se encuentra conmocionado luego de la confirmación del fallecimiento del querido Pucho Ponce, integrante de Los Tekis. El artista tenía 68 años y desde las redes de la banda compartieron un comunicado.
"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida... No existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento", inició el escrito que compartieron en su cuenta de Instagram en medio del profundo dolor.
Luego, agregaron: "Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte. La pucha que te vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino".
Tristeza por la muerte de Pucho Ponce, integrante de Los Tekis
"Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos. Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero", siguió diciendo el conmovedor comunicado.
Soledad Pastorutti fue una de las artistas que se mostró en shock por la noticia: "Los leo y no puedo creerlo … De verdad esto está ocurriendo? Qué pena tan grande… Como vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos… Cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho".