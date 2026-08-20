Mendoza lanzó una red de salud mental junto a Gastón Pauls para combatir las adicciones: "Es una familia que vive mejor"

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo en su política de salud pública al inaugurar el primer Servicio de Deshabituación de Adicciones . El nuevo espacio funcionará dentro del Hospital El Sauce y contará con 40 camas destinadas a brindar atención personalizada e integral. Se trata de un compromiso social en conjunto con el actor Gastón Pauls .

La iniciativa busca acompañar los procesos de recuperación, favorecer la abstinencia y trabajar activamente en la prevención de recaídas. De esta manera, la provincia consolida una red pública de respuesta frente a los consumos problemáticos de sustancias.

Durante el acto oficial encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , se firmó además un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle, entidad presidida por el actor Gastón Pauls. El acuerdo apunta a fortalecer las acciones de prevención y promover una cultura del cuidado en la comunidad.

Frente a la apertura, Cornejo anunció que buscará extender este compromiso a nivel federal . "Queremos comprometernos públicamente a hacer un recorrido de vínculos con el resto de los gobernadores para que esto se firme en todo el país", afirmó el mandatario provincial.

Gastón Pauls destacó el valor familiar y social de lograr la recuperación de un paciente.

Por su parte, Ga s tón Pauls valoró que Mendoza sea la primera provincia en sumarse a la propuesta nacional. "Hay algo que los termina matando a todos, que son las sustancias, las adicciones, las patologías mentales", expresó el referente social sobre la gravedad de la problemática.

Autoridades provinciales y de la fundación firmaron el acuerdo enfocado en la prevención de adicciones. Mendoza Gobierno

Para finalizar, Pauls remarcó la importancia del trabajo conjunto y la recuperación de los pacientes. "No es esa sola persona la que recupera la salud. Es una familia que vive mejor", concluyó el actor.

Más detalles sobre el Servicio de Deshabituación de Adicciones

El nuevo dispositivo contempla no solo a la persona que atraviesa un consumo problemático, sino también a su red de apoyo, entendiendo que los vínculos y el contexto cumplen un papel fundamental en los procesos de recuperación. De esta manera, la atención se desarrollará desde una perspectiva integral y centrada en las necesidades particulares de cada usuario.

El nuevo Servicio de Deshabituación cuenta con 40 camas operativas para internación y tratamiento. Mendoza Gobierno

La propuesta parte de reconocer que cada persona tiene una historia, un contexto y necesidades diferentes. Por eso, el servicio busca brindar un acompañamiento personalizado.

El plan de trabajo conjunto incluye el desarrollo de campañas públicas de concientización en medios de comunicación, festivales y eventos masivos. Además, se proyecta incorporar la prevención dentro de los contenidos de la currícula escolar y capacitar a los equipos estatales para fortalecer la respuesta institucional.

La provincia buscará que el proyecto de prevención y tratamiento se extienda a otros gobernadores. Mendoza Gobierno

De esta manera, la estrategia involucrará a distintas áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo social, entendiendo el carácter transversal de esta problemática. La medida se sostendrá en el tiempo mediante acciones concretas, monitoreo de avances y un abordaje de largo plazo.