"Asesinos absolutos": la furia de Nazarena Vélez tras ser víctima de un peligroso incidente en la autopista

Mientras se trasladaba hacia el estudio de streaming, la actriz enfrentó una situación límite y lanzó un contundente llamado a la conciencia vial.

Nazarena Vélez vivió un dramático momento mientras se trasladaba por la autopista Panamericana rumbo a los estudios del canal de streaming Bondi Live. La conductora relató al aire el angustiante episodio que atravesó cuando un objeto contundente impactó directamente sobre el frente de su vehículo.

El hecho ocurrió mientras la actriz circulaba por el carril rápido para encabezar su programa Storytime. De forma imprevista, una piedra de gran tamaño salió despedida de una camioneta que transitaba metros más adelante y golpeó con violencia sobre el cristal frontal.

La bronca de Nazarena Vélez por un incidente que podría haber sido mortal "El susto que me pegué fue grande", admitió la productora al describir la situación. Tras el fuerte impacto, el vidrio quedó severamente dañado, lo que la llevó a reflexionar sobre la importancia de mantener la atención absoluta al volante y evitar el uso del teléfono celular.

"Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta porque como me cayó a mí, si le cae a una moto, lo mata", lanzó con indignación ante sus compañeros.

Durante la transmisión, la panelista Alejandra Maglietti le sugirió realizar el reclamo formal, a lo que Vélez confirmó que asentará la denuncia por los daños materiales y el peligro generado en la traza vial.