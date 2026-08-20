Maxi Diorio reveló qué pasó realmente entre él y Marcelo Tinelli

Invitado a Ángel Responde, el bailarín rompió el silencio y contó la verdad de su vínculo con el famoso conductor.

Maxi Diorio pasó por Ángel Responde y se enfrentó a una versión que circuló durante años sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Consultado por Ángel de Brito, el bailarín terminó refiriéndose a los rumores que surgieron en la época en la que formaba parte del Bailando.

"Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo", le dijo el conductor. La pregunta generó una inmediata e incómoda reacción del artista, quien respondió: "Ay, Dios. No... Chicos. no".

Esto fue lo que dijo Maxi Diorio en Ángel Responde sobre Marcelo Tinelli Sin embargo, el periodista insistió con el tema y fue todavía más directo: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".

"En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo: 'Me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", recordó el bailarín.