Maxi Diorio reveló qué pasó realmente entre él y Marcelo Tinelli
Invitado a Ángel Responde, el bailarín rompió el silencio y contó la verdad de su vínculo con el famoso conductor.
Maxi Diorio pasó por Ángel Responde y se enfrentó a una versión que circuló durante años sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Consultado por Ángel de Brito, el bailarín terminó refiriéndose a los rumores que surgieron en la época en la que formaba parte del Bailando.
"Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo", le dijo el conductor. La pregunta generó una inmediata e incómoda reacción del artista, quien respondió: "Ay, Dios. No... Chicos. no".
Esto fue lo que dijo Maxi Diorio en Ángel Responde sobre Marcelo Tinelli
Sin embargo, el periodista insistió con el tema y fue todavía más directo: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".
"En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo: 'Me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", recordó el bailarín.
Finalmente, luego de una nueva intervención de Ángel De Brito, Maxi Diorio desmintió categóricamente cualquier relación sentimental con Tinelli. "Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía", dejó en claro el artista.