Jorge Porcel Jr. iniciará acciones legales contra la serie de Moria Casán: "Me dejan cag... de hambre"

El hijo del capocómico demandará a la producción de la serie de Moria Casán por usar el nombre de su padre.

La serie biográfica sobre Moria Casán sumó un nuevo conflicto legal por la representación de una de las figuras que aparecen en la ficción. Jorge Porcel Jr. confirmó que analiza iniciar acciones contra la producción por el uso del nombre y la imagen de su padre, el recordado humorista Jorge Porcel, quien es interpretado en la ficción por Hernán "Curly" Jiménez.

En la serie, el personaje de Porcel aparece vinculado a la época en la que compartió escenarios y pantallas con Casán, Susana Giménez y Alberto Olmedo. Algunas de las escenas generaron controversia, especialmente aquellas en las que se muestra al humorista sobrepasándose con Susana durante sus presentaciones y a Moria interviniendo ante esas situaciones.

La serie de Moria Casán se encuentra disponible en Netflix. "Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado", aseguró el hijo del humorista.

"Hay un personaje que hace de mi padre y, si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso lo respalda la ley, no es un capricho mío. Yo respeto el trabajo ajeno, pero la productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial", advirtió el mediático.

El hijo del recordado capocómico exigió un resarcimiento económico por el uso del nombre de su padre. Instagram Jorgeporceljunior. Además, el hijo del actor aseguró que el conflicto no se limitaría a esta producción, ya que existe otra serie que también incluirá a su padre y adelantó que tomará la misma postura. "Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas", aseguró Jorge.