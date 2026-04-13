Jorge Porcel Jr. reveló el insólito descontrol sexual de Jorge Porcel en los telos: "Rompió..."

El hijo del actor estuvo como invitado en La mañana con Moria junto a Albertito Olmedo, y recordó la adicción sexual de su padre.

Jorge Porcel Jr. sacó a la luz los secretos de la intimidad de su padre.

El paso de Jorge Porcel Jr. por La mañana con Moria dejó varias definiciones fuertes, entre ellas un relato inesperado sobre la vida privada de su padre, Jorge Porcel. En el mismo espacio también estuvo Albertito Olmedo, quien compartió recuerdos vinculados a su propia historia familiar.

El disparador de la charla fue una reflexión de Moria Casán sobre las relaciones en otra época: "Eran los hombres acostumbrados a la doble vida. Yo mantengo esto y lo otro se sabe y la mujer se lo bancaba".

Así fue el paso de Jorge Porcel Jr. y Albertito Olmedo por La mañana con Moria Jorge Porcel Jr. Y Albertito Olmedo En La Mañana Con Moria A partir de ese planteo, Porcel Jr. dio su mirada desde lo personal y no esquivó el impacto que eso le generó. "Sí, pero eso te termina destrozando la cabeza. Yo que lo vi desde el lugar de la doble vida", expresó, al recordar cómo vivió ese contexto familiar.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando compartió una anécdota de su padre durante una temporada en la costa: "Mi viejo, en Mar del Plata, se volteaba a minas en un telo y tenían que poner una lata de cinco litros de pintura porque rompió tres camas".

Jorge Porcel Jr. en La mañana con Moria Fue en La mañana con Moria donde el mediático habló sobre su padre. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Lejos de quedarse solo en esa historia, también hizo una reflexión sobre los excesos: "Yo no me hago el santurrón. A mí me gusta la joda más que a nadie. El tema es que no te vuele la cabeza y no hacer daño a otra gente".