Silvia Süller rompió el silencio y reveló el secreto más bizarro de la intimidad de Silvio Soldán: "Se le levantaba..."

La mediática no se calló nada y expuso un detalle desconocido de la vida privada del conductor. La verdad sobre el "misterio" de Soldán.

Un nuevo cruce mediático volvió a poner en el centro de la escena a Silvia Süller y Silvio Soldán, una de las exparejas más polémicas del espectáculo local. Todo se reavivó luego de que él recordara su vínculo, lo que generó una reacción inmediata y sin filtro por parte de ella.

El conductor había repasado públicamente los motivos que derivaron en la ruptura, apuntando a los reiterados conflictos de Süller con su madre, Tita. Ese testimonio no pasó desapercibido y desató la furia de la mediática, que decidió salir a responder con declaraciones explosivas.

Silvia Süller Silvia Süller En medio de su descargo, Süller sorprendió al exponer detalles íntimos de su expareja, revelando lo que definió como uno de sus mayores secretos. "Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse", develó la mediática.

"Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba", agregó Silvia, profundizando en sus dichos sobre el aspecto físico del presentador.

Silvia Süller y Silvio Soldán Por su parte, Silvio Soldán también había hecho una fuerte revelación al recordar un episodio que, según él, marcó un quiebre definitivo en la relación. En una entrevista televisiva, aseguró que Süller se negó a colaborar económicamente con un tratamiento dental para su madre.