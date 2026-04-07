Silvio Soldán recibió una denuncia por violencia y pagos irregulares a una exempleada: su familia está implicada

Entre brotes psicóticos y pagos en efectivo, una ex cuidadora rompió el silencio y puso al conductor en la mira.

Silvio Soldán se mostró indignado en televisión tras las acusaciones que afectan a su hijo Silvito. / Archivo MDZ Captura TV

El histórico conductor de los grandes éxitos del tango, Silvio Soldán, se encuentra en medio de un escándalo tras las explosivas declaraciones de una ex cuidadora de su exmujer, Marta Moreno. Lo que comenzó como una relación de confianza terminó en una guerra de versiones cruzadas en el programa A la Tarde.

Silvio Soldán recordó los escándalos de su vida El conductor contó cuál fue el que más lo afectó Silvio Soldán nuevamente afectado por un escándalo. Archivo MDZ Allí, Rebeca Parra lanzó acusaciones que incluyen episodios de violencia y pagos en negro dentro de un auto. La respuesta del mítico animador no se hizo esperar: un fuerte descargo en el que puso en duda la salud mental de la denunciante y defendió a capa y espada a su entorno familiar.

Los detalles de la denuncia que espantó a la familia de Soldán silvio soldan en mdz radio "Me quería hacer m... por televisión": Silvio Soldán se defendió de las graves denuncias en el programa de Karina Mazzocco. ALF PONCE MERCADO / MDZ La tranquilidad de Soldán se vio interrumpida cuando Rebeca Parra relató situaciones límite vividas en el departamento de Marta Moreno. Según la mujer, el hijo del conductor, Silvito, quien padece problemas de salud mental, habría tenido una reacción violenta: "Cuando él estaba violento con un brote psicótico, me agarró del cuello".