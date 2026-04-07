Silvio Soldán recibió una denuncia por violencia y pagos irregulares a una exempleada: su familia está implicada
Entre brotes psicóticos y pagos en efectivo, una ex cuidadora rompió el silencio y puso al conductor en la mira.
El histórico conductor de los grandes éxitos del tango, Silvio Soldán, se encuentra en medio de un escándalo tras las explosivas declaraciones de una ex cuidadora de su exmujer, Marta Moreno. Lo que comenzó como una relación de confianza terminó en una guerra de versiones cruzadas en el programa A la Tarde.
Allí, Rebeca Parra lanzó acusaciones que incluyen episodios de violencia y pagos en negro dentro de un auto. La respuesta del mítico animador no se hizo esperar: un fuerte descargo en el que puso en duda la salud mental de la denunciante y defendió a capa y espada a su entorno familiar.
Los detalles de la denuncia que espantó a la familia de Soldán
La tranquilidad de Soldán se vio interrumpida cuando Rebeca Parra relató situaciones límite vividas en el departamento de Marta Moreno. Según la mujer, el hijo del conductor, Silvito, quien padece problemas de salud mental, habría tenido una reacción violenta: "Cuando él estaba violento con un brote psicótico, me agarró del cuello".
Además, la denunciante aseguró que Silvio le realizaba pagos informales de manera clandestina. Ante esto, el conductor fue lapidario. "A todo el mundo le tienta salir un poco en televisión", disparó, sugiriendo que todo se trata de una movida de prensa para desprestigiarlo antes de llegar a la instancia judicial.