Silvio Soldán rompió el silencio tras la denuncia de violencia y fue durísimo: "Se la bancó perfectamente"

El conductor habló en A la tarde y cuestionó el accionar de una exempleada que denunció a su familia por presunta violencia y pagos irregulares.

Silvio Soldán se refirió públicamente a la denuncia que involucra a su hijo mayor y a su exesposa, Marta Moreno, luego de que una exempleada del entorno familiar los acusara por presuntos episodios de violencia y pagos irregulares. La presentación fue realizada por Rebeca Parra, quien se desempeñó como cuidadora.

El histórico conductor habló sobre el tema en el programa A la tarde donde dio su versión de los hechos y defendió tanto a su hijo como a su expareja frente a las acusaciones.

Esto fue lo que dijo Silvio Soldán en A la tarde sobre la denuncia que recibió de Rebeca Parra El descargo de Silvio Soldán tras la denuncia por violencia. Durante la entrevista,el presentador cuestionó el accionar de la denunciante y planteó dudas sobre el momento en que decidió hacer pública la situación.

"Ella nunca se quejó de mi hijo. A veces me decía que el chico no se portaba bien, pero bueno, ¿Por qué no renunció en su momento? ¿Por qué no hizo algún problema en su momento? En su momento se la bancó perfectamente", expresó Soldán.