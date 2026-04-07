Revelan la fortuna que cobraba Marcelo Tinelli cuando era figura de Telefe: "Más que David Letterman"

Claudio Villarruel dio detalles de los números que se manejaban en los 90 y confirmó que Tinelli era la figura más cara del canal, por encima de Susana Giménez.

Luego de que Graciela Alfano mandara al frente a Marcelo Tinelli al revelar que tuvieron un breve romance, ahora se sumó una nueva historia vinculada al conductor, pero desde otro ángulo. En esta oportunidad, fue Claudio Villarruel quien aportó una revelación sobre los números que se manejaban en la televisión durante los años 90.

El exgerente de programación de Telefe participó en Ángel Responde, programa de Bondi, y recordó aquella etapa atravesada por la convertibilidad, cuando el peso y el dólar tenían el mismo valor, y se refirió especialmente al salario de Tinelli en la época de VideoMatch.

toti-ciliberto-videomatch-marcelo-tinelli_crop1705533452485.jpg_1833193316.jpg Claudio Villarruel contó que Tinelli ganaba muy bien cuando trabajaba para Telefe. En medio de la charla, el conductor le hizo una consulta directa: "¿Cuál fue la figura más cara que tuviste?". Villarruel no dudó al responder: "Marcelo, porque era el 1 a 1, y después Susana". Luego amplió sobre los contratos que se ofrecían en ese momento: "Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer. Más que David Letterman". Ante el comentario de De Brito, que sintetizó con un "millones", el exejecutivo reafirmó: "Era una cosa...".

Además de lo económico, Villarruel también hizo foco en la personalidad del conductor dentro del medio. "No sabe recibir órdenes. Él nació jefe", aseguró el invitado, en una definición que expone el perfil con el que Tinelli se movía en la industria.