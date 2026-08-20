Agustina Gandolfo exhibió cómo entrena sus glúteos y se llevó los mejores elogios: aquí encontrarás su rutina

La esposa de Lautaro Martínez publicó un video detallado desde el gimnasio y explicó cómo logra balancear la alimentación con la vida social.

Agustina Gandolfo mostró el detalle de su rutina combinada para glúteos y brazos. / Captura Instagram

Agustina Gandolfo volvió a sorprender a su comunidad virtual con una completa demostración de su preparación física. Desde el gimnasio, la esposa de Lautaro Martínez compartió el paso a paso de una exigente jornada orientada al trabajo de tren inferior y superior.

Así entrena Agustina Gandolfo Vestida con un conjunto deportivo naranja de top y short de tiro alto, la influencer mendocina detalló la rutina del día. “Es día de glúteos y brazos”, anticipó en sus plataformas para dar paso a la secuencia técnica.

El plan de entrenamiento incluyó ejercicios clave como hip thrust con aumento progresivo de carga, prensa a una pierna, patada en polea y abducciones. Además, sumó trabajo específico para el tren superior con series de bíceps martillo, polea y tríceps.

La mendocina compartió sus consejos nutricionales para sostener la vida social sin privaciones. Captura IG A la par de su constancia en la actividad de fuerza, la empresaria se refirió al método que aplica para mantenerse en forma sin resignar momentos compartidos. “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese ‘día libre’”, analizó.

La modelo lució un conjunto deportivo naranja durante su práctica en el gimnasio. Captura IG En ese sentido, aclaró cómo organiza su alimentación cuando consume pizza de manera frecuente durante la semana. Explicó que opta por priorizar primero una porción de proteína con verduras antes de disfrutar de las porciones del plato principal.