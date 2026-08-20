Agustina Gandolfo exhibió cómo entrena sus glúteos y se llevó los mejores elogios: aquí encontrarás su rutina
La esposa de Lautaro Martínez publicó un video detallado desde el gimnasio y explicó cómo logra balancear la alimentación con la vida social.
Agustina Gandolfo volvió a sorprender a su comunidad virtual con una completa demostración de su preparación física. Desde el gimnasio, la esposa de Lautaro Martínez compartió el paso a paso de una exigente jornada orientada al trabajo de tren inferior y superior.
Así entrena Agustina Gandolfo
Vestida con un conjunto deportivo naranja de top y short de tiro alto, la influencer mendocina detalló la rutina del día. “Es día de glúteos y brazos”, anticipó en sus plataformas para dar paso a la secuencia técnica.
El plan de entrenamiento incluyó ejercicios clave como hip thrust con aumento progresivo de carga, prensa a una pierna, patada en polea y abducciones. Además, sumó trabajo específico para el tren superior con series de bíceps martillo, polea y tríceps.
A la par de su constancia en la actividad de fuerza, la empresaria se refirió al método que aplica para mantenerse en forma sin resignar momentos compartidos. “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese ‘día libre’”, analizó.
En ese sentido, aclaró cómo organiza su alimentación cuando consume pizza de manera frecuente durante la semana. Explicó que opta por priorizar primero una porción de proteína con verduras antes de disfrutar de las porciones del plato principal.
Por último, dejó un mensaje directo sobre el cuidado corporal para derribar mitos habituales. “Y no, para estar definida no tenés que dejar de comer. Tenés que educarte nutricionalmente y aprender a vivir en equilibrio”, concluyó la joven, quien adelantó que proyecta abrir un espacio dedicado exclusivamente a la nutrición.