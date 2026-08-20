Jorge Rial reveló la verdad de su relación con Moria Casán: "Siempre estuvo arriba de..."

En una nota para Intrusos, el periodista se sinceró sobre la diva y recordó el gesto que le cambió la carrera.

Jorge Rial fue uno de los grandes ausentes de la serie biográfica de Moria Casán, pero lejos de mostrarse molesto por no haber sido incluido, el periodista habló en Intrusos sobre su vínculo con la diva y dejó en claro que no existe ningún conflicto entre ellos. Incluso, destacó la figura de la diva y recordó algunos de los momentos más importantes que compartieron.

Al referirse a la trayectoria de Moria, el comunicador no dudó en ponerla por encima de Susana Giménez y elogiar su personalidad. "Moria siempre estuvo arriba de Susana. Incluso cuando Susana tenía el éxito más grande. Es disruptiva", aseguró el conductor. "Moria tiene una capacidad de putearte y después de abrazarte y te hace enojar y después la amás. No hay muchas que puedan hacer eso", dejó en claro Rial.

Esto fue lo que dijo Jorge Rial en Intrusos sobre la serie de Moria Casán El periodista también se refirió a las diferencias mediáticas que tuvieron a lo largo de los años, especialmente a raíz de los cuatro meses en los que "La One" reemplazó a Rial al frente de Intrusos. En ese sentido, minimizó cualquier enfrentamiento y explicó: "Los dos sabemos que parte del show. Ella no está enojada conmigo, ni yo con ella. Si vine ahora nos abrazamos. Además, me invitaron a la avant premier"

"Cero me importa (no aparecer). Tal vez alguno pensó, che, derecho de imagen. Encantado de la vida (que me personifiquen). Me hubiese chup... un huevo", afirmó el comunicador.

El periodista halagó a la actriz. Captura de video YouTube / Netflix. Además, el conductor aprovechó para recordar uno de los gestos que Moria tuvo con él en 1999, cuando le abrió las puertas de América TV para conducir un programa en el que Mario Castiglione y Luis Vadalá se enfrentaron a Casán. "Sentí primero que me devolví a la televisión. Fue un honor que Moria haya pensado en mí para ese momento tan trascendental de su vida", recordó el periodista.