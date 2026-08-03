Agustina Gandolfo encendió las redes con una foto desde Grecia y sorprendió a los seguidores

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez eligieron Grecia para descansar tras el Mundial y una foto de ella se volvió tendencia en redes.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez armaron las valijas luego de lo que fue la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos y se relajaron en Europa junto a sus hijos. El futbolista y su esposa decidieron descansar en Grecia para disfrutar del verano.

La mendocina compartió en sus redes sociales diferentes postales de lo que es su aventura por el mencionado país. El 26 de julio participaron de una boda en Grecia y ambos mostraron sus bellos looks para una noche más que especial.

Mientras que en la tarde del lunes 3 de agosto, Agus Gandolfo compartió un carrusel de imágenes y una de ellas se viralizó al instante. En la foto se la puede ver tomando sol en la playa y leyendo un libro.

La foto de Agustina Gandolfo que encendió las redes sociales Los seguidores elogiaron el estado físico de Agustina Gandolfo. Foto: Instagram / @y.gandolfo. Los seguidores elogiaron su impecable estado físico y la publicación se viralizó al instante. Los usuarios no tardaron en comentar el posteo, haciendo énfasis en la tercera imagen que subió.