Polémica por los precios: se supo cuánto cuesta contratar a Jorge Porcel Jr. para que haga un asado en tu casa

Con una llamativa campaña digital, el hijo del recordado humorista busca llevar entretenimiento a distintos puntos del país.

Cuánto cobra el hijo del icónico actor por cocinar en tu casa para el Mundial. / Archivo MDZ

Las redes sociales suelen convertirse en el escenario ideal para que las figuras del ambiente mediático encuentren nuevas vetas comerciales. En esta oportunidad, Jorge Porcel Jr. sorprendió a sus seguidores al anunciar a los 50 años que logró consolidar el trabajo de sus sueños.

Jorge Porcel Jr. en La mañana con Moria Jorge Porcel Jr. celebró en sus plataformas digitales el inicio de una nueva etapa profesional a sus 50 años. Captura de TV

Con la mirada puesta en el próximo certamen futbolístico global, el mediático diseñó una propuesta de entretenimiento personalizado que generó una repercusión inmediata en los canales digitales y en los portales de espectáculos.

Una propuesta gastronómica que dió polémica por sus precios El anuncio formal se realizó a través de sus plataformas virtuales, acompañado por una imagen confeccionada con herramientas de inteligencia artificial que lo retrata sosteniendo un churrasco con un tenedor parrillero y un mate. En la publicación, el protagonista detalló el espíritu de su proyecto: “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“.

asado jorge porcel jr La campaña de difusión utiliza piezas visuales tecnológicas para ilustrar la temática parrillera del servicio. Captura IG @jorgeporceljunior La respuesta del público superó las expectativas iniciales de los organizadores. “En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos”, expresó entusiasmado Porcel en declaraciones brindadas a TN Show.