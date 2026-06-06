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Polémica por los precios: se supo cuánto cuesta contratar a Jorge Porcel Jr. para que haga un asado en tu casa

Con una llamativa campaña digital, el hijo del recordado humorista busca llevar entretenimiento a distintos puntos del país.

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Cuánto cobra el hijo del icónico actor por cocinar en tu casa para el Mundial. / Archivo MDZ

Cuánto cobra el hijo del icónico actor por cocinar en tu casa para el Mundial. / Archivo MDZ

Las redes sociales suelen convertirse en el escenario ideal para que las figuras del ambiente mediático encuentren nuevas vetas comerciales. En esta oportunidad, Jorge Porcel Jr. sorprendió a sus seguidores al anunciar a los 50 años que logró consolidar el trabajo de sus sueños.

Jorge Porcel Jr. en La mañana con Moria
Jorge Porcel Jr. celebró en sus plataformas digitales el inicio de una nueva etapa profesional a sus 50 años.

Jorge Porcel Jr. celebró en sus plataformas digitales el inicio de una nueva etapa profesional a sus 50 años.

Con la mirada puesta en el próximo certamen futbolístico global, el mediático diseñó una propuesta de entretenimiento personalizado que generó una repercusión inmediata en los canales digitales y en los portales de espectáculos.

Una propuesta gastronómica que dió polémica por sus precios

El anuncio formal se realizó a través de sus plataformas virtuales, acompañado por una imagen confeccionada con herramientas de inteligencia artificial que lo retrata sosteniendo un churrasco con un tenedor parrillero y un mate. En la publicación, el protagonista detalló el espíritu de su proyecto: “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“.

asado jorge porcel jr
La campaña de difusión utiliza piezas visuales tecnológicas para ilustrar la temática parrillera del servicio.

La campaña de difusión utiliza piezas visuales tecnológicas para ilustrar la temática parrillera del servicio.

La respuesta del público superó las expectativas iniciales de los organizadores. “En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos”, expresó entusiasmado Porcel en declaraciones brindadas a TN Show.

La demanda de interesados comenzó a registrarse en diversas localidades del mapa nacional, abarcando consultas desde Pinamar, Rosario y Santa Fe, hasta la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según su visión, el éxito radica en haber comprendido la demanda de la audiencia: “Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla".

jorge porcel jr
El mediático aseguró que la iniciativa recibió cientos de consultas telefónicas durante sus primeras horas en el mercado.

El mediático aseguró que la iniciativa recibió cientos de consultas telefónicas durante sus primeras horas en el mercado.

Frente al revuelo generado, Luciana, la productora detrás de la iniciativa, aportó precisiones logísticas sobre el valor de la contratación. “Entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”, detalló respecto a la tarifa base de las presentaciones.

No obstante, la coordinadora del proyecto subrayó que la propuesta contempla la realidad del bolsillo de los clientes en un contexto complejo. “Él sabe que estamos en un momento de crisis y llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia”, aclaró, remarcando que el presupuesto definitivo se ajusta según la distancia geográfica del evento y las facilidades de traslado que se le provean al artista para cumplir con sus compromisos.

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