Polémica por los precios: se supo cuánto cuesta contratar a Jorge Porcel Jr. para que haga un asado en tu casa
Con una llamativa campaña digital, el hijo del recordado humorista busca llevar entretenimiento a distintos puntos del país.
Las redes sociales suelen convertirse en el escenario ideal para que las figuras del ambiente mediático encuentren nuevas vetas comerciales. En esta oportunidad, Jorge Porcel Jr. sorprendió a sus seguidores al anunciar a los 50 años que logró consolidar el trabajo de sus sueños.
Con la mirada puesta en el próximo certamen futbolístico global, el mediático diseñó una propuesta de entretenimiento personalizado que generó una repercusión inmediata en los canales digitales y en los portales de espectáculos.
Una propuesta gastronómica que dió polémica por sus precios
El anuncio formal se realizó a través de sus plataformas virtuales, acompañado por una imagen confeccionada con herramientas de inteligencia artificial que lo retrata sosteniendo un churrasco con un tenedor parrillero y un mate. En la publicación, el protagonista detalló el espíritu de su proyecto: “¡Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites!“.
La respuesta del público superó las expectativas iniciales de los organizadores. “En una noche recibimos 500 llamados. Estamos saltando en una pata, pero también organizando para satisfacer a todos”, expresó entusiasmado Porcel en declaraciones brindadas a TN Show.
La demanda de interesados comenzó a registrarse en diversas localidades del mapa nacional, abarcando consultas desde Pinamar, Rosario y Santa Fe, hasta la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según su visión, el éxito radica en haber comprendido la demanda de la audiencia: “Nos dimos cuenta qué es lo que la gente quiere de mí y dimos en la tecla".
Frente al revuelo generado, Luciana, la productora detrás de la iniciativa, aportó precisiones logísticas sobre el valor de la contratación. “Entre 200 y 250 mil pesos, sin el asado y la picada. Él da un show que ya tiene armado”, detalló respecto a la tarifa base de las presentaciones.
No obstante, la coordinadora del proyecto subrayó que la propuesta contempla la realidad del bolsillo de los clientes en un contexto complejo. “Él sabe que estamos en un momento de crisis y llegó a cobrar 70 mil pesos por una presencia”, aclaró, remarcando que el presupuesto definitivo se ajusta según la distancia geográfica del evento y las facilidades de traslado que se le provean al artista para cumplir con sus compromisos.