Antonela Roccuzzo se cansó de los ataques a Argentina y reaccionó sin guardarse nada

La modelo y pareja de Lionel Messi no aguantó las duras críticas que recibió Argentina por parte de otros países.

El histórico papel de la Selección argentina en el Mundial 2026 despertó un orgullo masivo en todo el país. A pesar del resultado en el partido decisivo, el público respaldó sin dudar la entrega y el impresionante camino recorrido por el equipo durante toda la competencia.

Sin embargo, los días posteriores estuvieron marcados por la polémica. Varios famosos extranjeros lanzaron duras críticas hacia la Argentina en las redes sociales, lo que provocó un encendido debate virtual tras la victoria de España sobre el conjunto nacional.

La pareja de Lionel Messi acompañó al futbolista en cada momento. Instagram En medio de ese clima, Antonela Roccuzzo quedó en el centro de la escena por un reposteo en su cuenta de Instagram. La esposa de Lionel Messi compartió una publicación de la periodista Connie Ansaldi que rápidamente se volvió viral entre los usuarios.

"Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado", decía el texto de Ansaldi replicado por la modelo. La periodista cerró su mensaje con otra frase: "Orgullosa de ser argentina".