Anita Espasandín rompió el silencio y defendió a Benjamín Vicuña tras el posteo de Mauro Icardi
Anita Espasandín habló con los medios de comunicación tras la polémica publicación que el futbolista dirigió contra el actor chileno.
Anita Espasandín fue interceptada por los cronistas de los programas de espectáculos luego de lo que fue el polémico posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña. Ella habló con la prensa y dio breves declaraciones en medio del revuelo que se generó.
Ella, tras lo sucedido, le había dedicado una publicación contundente y ante los medios subrayó que "el posteo no tuvo nada que ver con nada. No voy a hablar porque son cosas privadas y de la intimidad".
La palabra de Anita Espasandín luego del posteo de Mauro Icardi
Respecto al cuestionamiento que hizo Icardi sobre el rol de padre de Benjamín Vicuña, ella lo defendió y fue contundente al decir que el actor chileno "es un padrazo". En otra parte dejó en claro que "cuando hay niños hay que ser respetuosos y hay que cuidar".
A diferencia del actor, Anita sí declaró de forma contundente, mientras que Vicuña quiso mantener silencio luego del posteo de Mauro Icardi que generó un enorme escándalo en redes. De hecho, los usuarios criticaron fuertemente al jugador y defendieron al artista.
El posteo que Mauro Icardi le dedicó a Benjamín Vicuña por sus dichos en Telefe
Mauro Icardi no dudó en arremeter contra Benjamín Vicuña con una publicación que le generó una enorme ola de críticas: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra".
"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver!!!", sentenció Mauro Icardi.
En el final fue tajante: "Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos, pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después frente a la cámara, el relato es otro".