Dolor y lágrimas en el último adiós a las víctimas del trágico accidente de la Ruta 60

El dolor se hizo presente este jueves durante el velatorio de Rosario y Juana Masó, y de su madre, Ariadna Tillar , tres de las cuatro víctimas fatales del trágico accidente ocurrido el domingo sobre la Ruta 60, en Maipú. Desde los primeros minutos, familiares, amigos y seres queridos llegaron para acompañar a la familia y darles el último adiós .

El sepelio se realizó en el Velatorio Boito, de la Ciudad de Mendoza , que se fue colmando de allegados a las fallecidas. Los presentes se acercaron en silencio, muchos de ellos entre lágrimas y visiblemente conmovidos por el fatídico episodio.

Por su parte, el padre de las hermanas Masó estuvo presente durante la despedida, acompañado de familiares y amigos que lo apoyaron durante el difícil momento que está atravesando.

En medio de una jornada soleada, compañeros de colegio y amigos de Rosario y Juana llegaron en grupo hasta la sala velatoria para dar el último adiós. La presencia de los jóvenes permitió dimensionar el impacto que provocó la muerte de las hermanas entre quienes formaban parte de su vida cotidiana.

También estuvieron presentes compañeros de trabajo de Ariadna Tillar , familiares, amigos y conocidos de la mujer . Algunos permanecieron durante varios minutos en el lugar, mientras otros se acercaron especialmente para acompañar a la familia y transmitirle sus condolencias.

A medida que avanzaba la jornada, el movimiento de personas fue constante. Cada llegada renovaba las muestras de afecto y el dolor por una pérdida que golpeó a toda una familia.

Marcos Garcia / MDZ

Las lágrimas, los abrazos y los silencios marcaron la despedida. En medio de ese clima, los familiares y allegados buscaron acompañarse mutuamente mientras enfrentaban la difícil tarea de despedir a una madre y sus dos hijas, cuya muerte dejó una profunda conmoción entre quienes las conocían.

El velatorio se convirtió en un momento para comenzar a procesar una tragedia que ocurrió de manera inesperada y que dejó a una familia atravesada por el dolor. Rosario, Juana y Ariadna fueron despedidas rodeadas de las personas que formaron parte de sus vidas, en una jornada marcada por la tristeza, los recuerdos y el último adiós.

El trágico accidente vial en la Ruta 60

Las dos jóvenes y su madre viajaban a bordo de la Volkswagen T-Cross que durante la tarde del domingo conducía su tío, Martín Omar Tillar (52), por la Ruta 60, acompañado también por su pareja, Florencia Bettalemmi (42).

El trágico acciente vial ocurrio durante la noche del domingo en la Ruta Provincial 60, en Maipú.

Eran cercas de las 20.30 cuando, de acuerdo con un testigo entrevistado en la escena, Tillar intentó adelantar un vehículo que venía delante suyo y, al abrirse hacia la otra vía, se encontró de frente con el Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), más conocido como el "Chacha", un árbitro oriundo de Tres Porteñas, San Martín.

A raíz de eso, se produjo un fuerte impacto frontal entre ambos vehículos, quedando los ocupantes atrapados en ambos rodados, por lo que se montó un importante operativo en la escena con intervención de personal policial y bomberos.

Oscar Anibal Fernández Mercau, el conductor del Peugeot 504, fue el primero de los heridos en perder la vida, mientras era trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Central.

Rosario y Juana Masó eran exalumnas del Colegio San Luis Gonzaga.

Por su parte, Rosario Maso tuvo que ser trasladada de urgencia en el Helicóptero Halcón 3, desde el Hospital Perrupato de San Martín, hasta el Hospital Central, debido que su cuadro era extremadamente grave.

En tanto, su hermana Juana Masso, fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial; su madre Ariadna Tillar quedó internada en el Hospital Perrupato y su tío Martín Tillar fue llevado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía hasta este martes internado en estado crítico, luchando por su vida. Por último, Bettalemmi quedó alojada en el Hospital El Carmen.

Con el paso de las horas y pese a los esfuerzos médicos, las dos hermanas terminaron falleciendo durante la noche del lunes, producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Ariadna Tillar murió, durante la noche del martes en el Hospital Perrupato, luego de que su cuadro de salud empeorara, producto de las graves heridas sufridas durante el siniestro vial.

El último adiós dejó la imagen de una familia golpeada por una tragedia que cambió sus vidas en cuestión de horas. Entre abrazos, lágrimas y recuerdos, familiares y amigos acompañaron al padre de Rosario y Juana en la despedida de las jóvenes y de Ariadna, mientras el dolor por la pérdida de las tres mujeres se hacía sentir en cada rincón del lugar.