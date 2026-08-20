Escándalo en el caso Maradona: la Fiscalía pidió allanar Swiss Medical y los Arcos por la historia clínica

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo conflicto a partir de la documentación médica que recibió la Junta Médica. El fiscal Patricio Ferrari pidió allanar Swiss Medical y el Sanatorio Los Arcos para determinar la autenticidad y validez de los registros incorporados al expediente.

La controversia surgió después de que se advirtiera que la Junta Médica había analizado estudios correspondientes al padre de Maradona en lugar de documentación del exfutbolista. Ferrari sostuvo que la Justicia debe establecer qué información fue enviada y cómo terminó dentro del material utilizado durante el proceso.

Ferrari pidió que se secuestre la historia clínica de Diego Maradona y documentación correspondiente al año 2015. También solicitó que el nefrólogo Hernán Trimarchi sea investigado por presunto falso testimonio . Además, cuestionó a Nicolás D'Albora y Agustín Varela, abogados de Nancy Edith Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Ferrari los acusó de “introducir prueba falsa” para “engañar” a las partes y sostuvo que la situación no conseguirá frenar el juicio. También reclamó que vuelvan a declarar integrantes de la Junta Médica, entre ellos el médico legista Carlos Casinelli y Trimarchi.

Fernando Burlando presentó además un pedido de allanamiento sobre la Clínica Olivos , donde Maradona fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural. El abogado de Dalma y Gianinna Maradona mostró durante la audiencia una historia clínica que, según explicó, recibió de un empleado de Swiss Medical.

Burlando sostuvo que ese documento incluía referencias a hipertensión arterial y tabaquismo como factores de riesgo. Así afirmó que esos datos no figuraban en la documentación que hasta ese momento formaba parte del expediente. El abogado de Jana Maradona también pidió medidas sobre los registros médicos. Su planteo incluyó el secuestro de los legajos de Diego Maradona, sus datos como afiliado y elementos informáticos para determinar si existieron alteraciones.

Web Swiss Medical

La defensa de D'Albora rechazó la acusación de una maniobra deliberada. El abogado afirmó que se trató de un error involuntario del área de laboratorio de Swiss Medical, que envió informes correspondientes al padre de Maradona bajo el nombre de Diego Armando Maradona. D'Albora explicó que él y Varela detectaron la situación durante el cuarto intermedio del martes. El abogado sostuvo que su estudio recibe documentación de Swiss Medical cuando distintos juzgados y fiscalías solicitan historias clínicas y luego presenta esos registros ante la Justicia.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dispusieron un cuarto intermedio para analizar los pedidos de las partes. El tribunal deberá resolver las medidas solicitadas sobre Swiss Medical, el Sanatorio los Arcos y la Clínica Olivos, además de los planteos vinculados con la Junta Médica.