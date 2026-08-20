Doce allanamientos en tres departamentos dejaron detenidos y armas y droga secuestradas

Los procedimientos se realizaron en Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén. Secuestraron armas de fuego, municiones, réplicas, y estupefecientes.

Un total de cuatro personas fueron detenidas por efectivos durante los allanamientos.

Doce allanamientos simultáneos realizados en Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén terminaron con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de armas de fuego, municiones y drogas. Los procedimientos se concretaron en el marco de distintas investigaciones judiciales por hechos delictivos que se encontraban en curso en esos departamentos.

Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Dirección General de Investigaciones, quienes llevaron adelante los operativos en distintos domicilios vinculados a las pesquisas. Las actuaciones fueron coordinadas con las Oficinas Fiscales correspondientes a cada jurisdicción.

Armas, municiones y droga entre lo secuestrado Durante los procedimientos, los investigadores encontraron siete armas de fuego, entre ellas dos armas largas, además de 52 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautadas cuatro réplicas de armas de fuego que quedaron incorporadas a las actuaciones.

Réplicas de arma de fuego secuestradas durante uno de los allanamientos. Los allanamientos permitieron además secuestrar más de 130 gramos de cocaína y 183 gramos de marihuana, junto con tres balanzas de precisión, elementos que quedaron bajo análisis dentro de las investigaciones.

Entre los objetos incautados también hubo dos teléfonos celulares, considerados de interés para las causas.