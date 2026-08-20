El Tren Sarmiento arrolló a una ciclista que cruzó las vías con las barreras bajas
La víctima fue una mujer de 35 años que cruzó el paso a nivel de Granaderos, a unos metros de la Estación Flores del Tren Sarmiento.
Tren Sarmiento arrolló fatalmente a una ciclista de 35 años. El trágico suceso ocurrió a pocos metros de la Estación Flores, donde la mujer intentó cruzar las vías con las barreras bajas. A raíz de este incidente, el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Moreno y Liniers.
Según las primeras investigaciones, la ciclista intentó cruzar las vías por el paso a nivel de Granaderos, entre Yerbal y Bacacay, cuando las barreras estaban bajas. El cuerpo fue hallado muerto bajo la formación y se confirmó la amputación de ambas piernas.
El servicio se ve afectado entre Liniers y Moreno
A raíz de este hecho, el servicio del Tren Sarmiento quedó limitado entre las estaciones Liniers y Moreno, por lo que las formaciones no llegan a la terminal ferroviaria de Once, ubicada en el barrio porteño de Balvanera.
Hasta el momento no se informó cuándo se normalizará el servicio ni si se pondrán a disposición unidades de colectivo que sirvan de reemplazo para el tramo Once-Liniers.