El Tren Sarmiento arrolló a una ciclista que cruzó las vías con las barreras bajas

La víctima fue una mujer de 35 años que cruzó el paso a nivel de Granaderos, a unos metros de la Estación Flores del Tren Sarmiento.

El Tren Sarmiento no llega a Once tras el arrollamiento de una ciclista.

Tren Sarmiento arrolló fatalmente a una ciclista de 35 años. El trágico suceso ocurrió a pocos metros de la Estación Flores, donde la mujer intentó cruzar las vías con las barreras bajas. A raíz de este incidente, el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Moreno y Liniers.

Según las primeras investigaciones, la ciclista intentó cruzar las vías por el paso a nivel de Granaderos, entre Yerbal y Bacacay, cuando las barreras estaban bajas. El cuerpo fue hallado muerto bajo la formación y se confirmó la amputación de ambas piernas.

El servicio se ve afectado entre Liniers y Moreno A raíz de este hecho, el servicio del Tren Sarmiento quedó limitado entre las estaciones Liniers y Moreno, por lo que las formaciones no llegan a la terminal ferroviaria de Once, ubicada en el barrio porteño de Balvanera.