Un fuerte dato de la revisión del cuerpo del nene de 6 años muerto en Santa Fe podría incriminar a la madre

La investigación por la trágica muerte de Izan, el niño de 6 años encontrado sin vida en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo, Santa Fe, sumó un elemento desgarrador que podría ser determinante para reconstruir sus últimos minutos de vida. Durante el primer examen médico realizado al cuerpo del menor, los peritos encontraron cabellos largos sujetados en una de sus manos, un indicio que encendió las alarmas de los investigadores.

Un indicio clave de resistencia Según fuentes vinculadas al caso, la presencia de estos cabellos en la mano de la víctima sugiere un escenario compatible con un acto de defensa o forcejeo previo al deceso. Si bien las autoridades remarcan que se trata de una hipótesis preliminar, las muestras ya fueron resguardadas para ser sometidas a peritajes genéticos de alta precisión. El objetivo central de los análisis ADN será cotejar el material hallado con el perfil genético de la principal sospechosa y determinar si existió contacto físico directo antes del trágico desenlace.

Sin embargo, hace minutos con el el estudio forense realizado y dado a conocer se pudo establecer la causa del fallecimiento. De acuerdo con la información difundida por los medios locales, los investigadores manejan como hipótesis que la asfixia se produjo por un ahorcamiento o un ahogamiento.

Detención y misterio sobre la causa de muerte GSF El hecho comenzó a reconfigurarse a partir de una llamada al 911 que alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda ubicada sobre la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con una escena impactante: una joven madre sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo.