Qué tomar cuando tienes mucho frío: infusiones que calientan el cuerpo
Las infusiones más saludables para protegerte de las bajas temperaturas. Combatir el frío en casa y calentar el cuerpo.
Las temperaturas bajas exigen preparar el cuerpo desde el interior. Ingerir infusiones calientes ayudan a estabilizar la temperatura de forma directa.
Las mejores opciones para calentar el cuerpo
El té de jengibre con limón encabeza la lista de opciones recomendadas. La raíz de jengibre activa la circulación de la sangre y aporta una sensación inmediata de calor en las extremidades.
El chocolate caliente con alto porcentaje de cacao aporta energía y flavonoides. La clave está en preparar esta bebida con leche baja en grasa y sin azúcar añadida.
El té verde con canela combina antioxidantes con un toque de sabor especiado. La canela ayuda a regular los niveles de glucosa mientras otorga un alivio térmico en días fríos.
La infusión de manzanilla con anís estrella mejora la digestión y relaja el cuerpo. Esta mezcla resulta ideal para consumir antes de dormir en las noches heladas.
El caldo de verduras casero aporta minerales y recupera el calor interno rápidamente. Su vapor ayuda además a despejar las vías respiratorias afectadas por el aire frío.
El agua tibia con unas gotas de limón resulta una alternativa simple y económica. Esta combinación estimula el sistema digestivo mientras mantiene la hidratación necesaria durante la temporada.