Qué tomar cuando tienes mucho frío: infusiones que calientan el cuerpo

Las temperaturas bajas exigen preparar el cuerpo desde el interior. Ingerir infusiones calientes ayudan a estabilizar la temperatura de forma directa.

El té de jengibre con limón encabeza la lista de opciones recomendadas. La raíz de jengibre activa la circulación de la sangre y aporta una sensación inmediata de calor en las extremidades.

El chocolate caliente con alto porcentaje de cacao aporta energía y flavonoides. La clave está en preparar esta bebida con leche baja en grasa y sin azúcar añadida.

El té verde con canela combina antioxidantes con un toque de sabor especiado. La canela ayuda a regular los niveles de glucosa mientras otorga un alivio térmico en días fríos.

La infusión de manzanilla con anís estrella mejora la digestión y relaja el cuerpo. Esta mezcla resulta ideal para consumir antes de dormir en las noches heladas.

El caldo de verduras casero aporta minerales y recupera el calor interno rápidamente. Su vapor ayuda además a despejar las vías respiratorias afectadas por el aire frío.

El agua tibia con unas gotas de limón resulta una alternativa simple y económica. Esta combinación estimula el sistema digestivo mientras mantiene la hidratación necesaria durante la temporada.