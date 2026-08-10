Las 7 especias que ayudan a cuidar tus arterias y prevenir infartos

Las arterias obstruidas aumentan el riesgo de sufrir infartos graves. Usar especias naturales en las comidas diarias ayuda a cuidar la salud cardiovascular.

El ajo fresco encabeza las opciones para proteger el sistema circulatorio. Contiene alicina, un compuesto que ayuda a reducir la presión y el colesterol.

La cúrcuma aporta curcumina, un potente elemento que combate la inflamación. Su consumo regular evita la acumulación de grasa en las paredes de las arterias.

La canela ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Este beneficio mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y previene el daño vascular.

Los clavos de olor contienen eugenol, un antioxidante que favorece la circulación. Esta especia evita la formación de coágulos peligrosos en el torrente sanguíneo.

El tomillo destaca por su capacidad para proteger las arterias del estrés oxidativo. Sus aceites esenciales contribuyen a mantener la presión arterial en valores normales.

El perejil fresco aporta vitamina C y ácido fólico a la dieta diaria. Estos nutrientes reducen los niveles de homocisteína, un aminoácido que daña las arterias.

El romero contiene compuestos que mejoran la circulación de la sangre hacia el corazón. Sus propiedades protectoras ayudan a frenar el envejecimiento de los vasos sanguíneos.