Si te cuesta dormir, estas tres infusiones combaten el insomnio
Elegir cualquiera de estas infusiones ayuda a establecer una rutina constante antes de dormir. Pruébalas.
Descansar por las noches es vital para el cuerpo y muchas personas sufren para lograrlo. Preparar infusiones antes de ir a la cama transforma por completo tus horas de sueño.
Las mejores infusiones para lograr un descanso profundo
La combinación de clavo de olor y canela es una opción excelente para relajarse antes de dormir. El clavo contiene sustancias que ayudan a calmar el sistema nervioso y aliviar la tensión acumulada durante el día. Por su parte, la canela ayuda a regular los niveles de glucosa y genera un calor agradable en el estómago.
Para preparar esta bebida solo necesitas hervir una rama de canela y tres clavos de olor en agua fresca. Deja reposar la mezcla durante unos cinco minutos antes de colar y beber bien caliente en la taza. El aroma dulce de las especias funciona como un aviso para que el cerebro comience a desconectar.
Más infusiones
La manzanilla es otra gran alternativa clásica gracias a sus propiedades calmantes sobre el aparato digestivo y los nervios. Esta planta ayuda a disminuir el estrés leve y prepara el organismo para una transición suave hacia el sueño. Tomar una taza caliente media hora antes de acostarse facilita la desconexión total.
La leche dorada con cúrcuma es la tercera opción perfecta para quienes buscan relajar los músculos del cuerpo. La leche caliente contiene triptófano, un elemento que el cerebro transforma en la hormona del sueño de forma natural. La cúrcuma aporta propiedades que alivian el malestar físico y favorecen una recuperación nocturna completa.