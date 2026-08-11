Si te cuesta dormir, estas tres infusiones combaten el insomnio

Elegir cualquiera de estas infusiones ayuda a establecer una rutina constante antes de dormir. Pruébalas.

Esta lista de infusiones naturales te ayudarán a mejorar los problemas de sueño Foto: Freepik

Descansar por las noches es vital para el cuerpo y muchas personas sufren para lograrlo. Preparar infusiones antes de ir a la cama transforma por completo tus horas de sueño.

Las mejores infusiones para lograr un descanso profundo La combinación de clavo de olor y canela es una opción excelente para relajarse antes de dormir. El clavo contiene sustancias que ayudan a calmar el sistema nervioso y aliviar la tensión acumulada durante el día. Por su parte, la canela ayuda a regular los niveles de glucosa y genera un calor agradable en el estómago.

Para preparar esta bebida solo necesitas hervir una rama de canela y tres clavos de olor en agua fresca. Deja reposar la mezcla durante unos cinco minutos antes de colar y beber bien caliente en la taza. El aroma dulce de las especias funciona como un aviso para que el cerebro comience a desconectar.

Más infusiones La manzanilla es otra gran alternativa clásica gracias a sus propiedades calmantes sobre el aparato digestivo y los nervios. Esta planta ayuda a disminuir el estrés leve y prepara el organismo para una transición suave hacia el sueño. Tomar una taza caliente media hora antes de acostarse facilita la desconexión total.