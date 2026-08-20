Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto a un niño de 6 años, detuvieron a su mamá y analizan una prueba fundamental

Un niño fue hallado muerto dentro de su casa en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe , y la fiscal a cargo de la investigación ordenó la detención de su mamá , a la espera de que se conozca el resultado preliminar de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento del menor.

El niño, identificado como Isan Aguirre, de 6 años, fue encontrado este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo , luego de un llamado al servicio de emergencias.

De manera inmediata se dio curso a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien dispuso la detención de la madre del menor. Se trata de una joven de 22 años, cuyas iniciales son R.M.

A su vez, Montegrosso ordenó múltiples diligencias, entre ellas, la autopsia del cuerpo de la víctima, con el objetivo de poder saber el motivo del fallecimiento del niño.

La muerte del niño fue constatada por un médico del Samco de San Justo , quien realizó una primera evaluación del cuerpo. Durante la revisión, detectó un elemento que despertó la atención de los investigadores: cabellos largos encontrados en una de las manos del menor .

A partir de este hallazgo, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó el traslado del cuerpo para realizar la correspondiente necropsia y una serie de peritajes destinados a determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del fallecimiento.

Un indicio que será peritado

Los cabellos hallados en la mano del niño son analizados como un posible indicio de resistencia o forcejeo, aunque por el momento no permiten establecer qué ocurrió ni quién pudo haber estado en contacto con el menor.

Las muestras serán sometidas a estudios forenses y, eventualmente, comparadas con material genético de personas vinculadas al caso. El objetivo es determinar si existió un forcejeo previo a la muerte y establecer quién pudo haber tenido contacto con el niño.

Se espera que este jueves el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y la fiscal a cargo de la pesquisa brinden una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para dar a conocer las primeras informaciones recabadas.