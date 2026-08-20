El doloroso adiós de un familiar al nene de seis años muerto en Santa Fe: "Fue como un hijo para mí"

La mamá del nene permanece detenida mientras los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el crimen que conmocionó a Santa Fe.

En medio de la conmoción por el caso del nene de seis años que fue hallado sin vida dentro de su casa, en la ciudad santafesina de San Justo, un familiar despidió al pequeño con un sentido mensaje en las redes sociales. La mamá de la víctima permanece detenida, acusada de haber asesinado a su hijo.

Mientras avanza la investigación por la muerte de Izan, la autopsia preliminar reveló que los peritos encontraron cabellos largos entre las manos del menor. Según los investigadores, este indicio podría ser compatible con un intento de defensa.

La mamá del pequeño se encuentra detenida. Facebook La desgarradora despedida de un familiar del menor “Estoy muy triste, me duele el alma y el pecho. No entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó. Estoy en mi peor momento”, expresó el familiar.

“Mi angelito, que fue como un hijo para mí. Que en paz descanses, mi amor. Te voy a amar toda la vida”, agregó. Y concluyó: “Te extraño mucho, te amo, angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor tan fuerte en el pecho”.

Cómo sigue el caso El hallazgo se produjo después de que la Policía recibiera una alerta por una situación de violencia. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a la joven de 22 años con su hijo en brazos. La mujer quedó detenida de manera preventiva mientras continúa la investigación.