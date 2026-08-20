Preocupación por un incendio frente al club Godoy Cruz: qué pasó

El hecho ocurrió durante la noche sobre calle Antonio Tomba al 477 y movilizó a Bomberos Voluntarios, que trabajaron para controlar la situación.

El incendio de un árbol frente al club Godoy Cruz generó preocupación este jueves por la noche y quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente. El hecho ocurrió sobre calle Antonio Tomba al 477, en inmediaciones de la institución deportiva.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, un móvil de la fuerza se desplazó hasta el lugar para intervenir ante el incendio. El operativo se concentró en el árbol afectado y se solicitó precaución a quienes circulaban por la zona.

Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron el fuego ni se reportaron personas heridas a raíz del incidente. Las autoridades trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar mayores inconvenientes.