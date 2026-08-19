Un depósito quedó reducido en cenizas tras un incendio y varias explosiones en Las Heras

El incendio se inició en un galpón donde se almacenaban pallets, pintura y papeles. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar mas daños.

Como consecuencia del incendio, los daños en el deposito fueron totales.

Un incendio ocurrido durante la madrugada provocó daños totales en un depósito de Las Heras.Vecinos alertaron sobre varias explosiones y la presencia de fuego en el interior del galpón. Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron en el lugar hasta lograr controlar completamente el siniestro.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca 4 en el sector de calle Paso Hondo y Recuero, donde funciona un galpón de Química. Un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre las explosiones y el incendio.

El fuego destruyó por completo el depósito Al llegar, los efectivos constataron que el inmueble estaba en llamas y debieron cortar los candados del portón para poder ingresar. Luego se sumaron Bomberos de la Policía, personal del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar el fuego.

El propietario, un hombre de 52 años, informó que en el depósito se almacenaban pallets, tarros de pintura y papeles varios. Como consecuencia del incendio, el establecimiento sufrió daños totales.