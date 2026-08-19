Un depósito quedó reducido en cenizas tras un incendio y varias explosiones en Las Heras
El incendio se inició en un galpón donde se almacenaban pallets, pintura y papeles. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar mas daños.
Un incendio ocurrido durante la madrugada provocó daños totales en un depósito de Las Heras.Vecinos alertaron sobre varias explosiones y la presencia de fuego en el interior del galpón. Bomberos de la Policía y voluntarios trabajaron en el lugar hasta lograr controlar completamente el siniestro.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca 4 en el sector de calle Paso Hondo y Recuero, donde funciona un galpón de Química. Un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre las explosiones y el incendio.
El fuego destruyó por completo el depósito
Al llegar, los efectivos constataron que el inmueble estaba en llamas y debieron cortar los candados del portón para poder ingresar. Luego se sumaron Bomberos de la Policía, personal del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar el fuego.
El propietario, un hombre de 52 años, informó que en el depósito se almacenaban pallets, tarros de pintura y papeles varios. Como consecuencia del incendio, el establecimiento sufrió daños totales.
La Oficina Fiscal Las Heras dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.