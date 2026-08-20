Cinco meses de investigación y nuevas detenciones: esclarecieron el crimen de un policía en Lanús

El crimen de Matías Nahuel Ceballos , el agente de 34 años de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinado durante un robo en Lanús, quedó esclarecido luego de la detención de los dos últimos prófugos que eran buscados por el caso.

La investigación estuvo a cargo de la DDI Avellaneda-Lanús y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, encabezada por la fiscal Natalia Milone . Durante cinco meses se realizaron distintos procedimientos para reconstruir el ataque e identificar a los cuatro integrantes del grupo que participó del asalto.

El hecho ocurrió el 27 de marzo . Ceballos, cabo de la PFA que prestaba servicio en la División Talleres y era papá de una niña de 10 años, circulaba junto a su pareja a bordo de una Honda XR 250.

Cuando llegaron a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada , fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos motos. Durante el asalto, los atacantes efectuaron dos disparos . Uno de los proyectiles impactó en el tórax del policía y otro en su pierna derecha.

Los delincuentes le robaron la moto y también su arma reglamentaria antes de escapar. Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús , donde ingresó en estado crítico y murió poco después como consecuencia de las heridas.

Ceballos falleció tras recibir dos disparos

Quiénes fueron identificados por el crimen

Las tareas de investigación permitieron identificar inicialmente a Dylan Ezequiel Santillán, de 20 años, quien residía en el barrio Villa Jardín y fue señalado como presunto autor material del crimen. Los investigadores realizaron cuatro allanamientos en busca del joven, aunque no lograron encontrarlo. Sin embargo, durante esos procedimientos reunieron testimonios que lo ubicaban en la escena junto a Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, también de 20 años.

Posteriormente, los investigadores recibieron información que indicaba que Santillán podía estar oculto en la vivienda de una de sus tías, ubicada en el barrio de emergencia Villa Jardín, en Lanús. Ante esa información, se ordenó un allanamiento de urgencia. El procedimiento se realizó el 16 de mayo y terminó con la detención del joven.

Cómo llegaron al conductor de una de las motos

El análisis de las comunicaciones y de los teléfonos secuestrados durante la investigación permitió identificar a Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, de 23 años. Según los investigadores, Salazar era el conductor de una de las motos utilizadas durante el asalto. A partir de esa información se dispuso su detención y se ordenaron otros seis allanamientos.

La investigación continuó hasta este jueves, cuando efectivos de la Policía Bonaerense lograron detener a Salazar y a Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, considerados los dos últimos prófugos vinculados al caso.

Ambos prófugos fueron detenidos por la DDI.

Qué secuestraron durante los últimos allanamientos

Entre los objetos incautados se encuentra una moto Bajaj Rouser roja que, según los investigadores, habría sido utilizada durante el asalto. También fueron secuestrados dos cargadores calibre 9 milímetros, un cargador calibre 22 milímetros, municiones y cartuchos y una réplica de revólver, entre otros objetos.